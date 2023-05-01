У Київській області протестують систему оповіщення: сирени запрацюють без повітряної тривоги

1 травня заплановано тестування ПЗ територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення. Ввімкнень сирени буде кілька, тож громадян просять зберігати спокій.

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У Київській області заплановано тестування системи оповіщення. Технічна перевірка спрацьовування електромеханічних сирен проводитиметься 1 травня. Включень буде кілька: у період з 15:00 до 15:20. Про це повідомила пресслужба Київської ОВА у Telegram-каналі.

Це планові роботи і керівництво Київської області попросило громадян зберігати спокій.

Керівництво області тестуватиме ПЗ територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення.

Нагадаємо, що в ніч з 30 квітня на 1 травня Дніпропетровська область зазнала масованого ракетного удару. Внаслідок прильоту в Павлоградському районі постраждали щонайменше 34 особи. Поранення отримали також і діти, у деяких переломи, рвані рани та контузії. Молодшій із постраждалих — 8 років, про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Раніше стало відомо, що на території Брянської області невідомі підірвали залізничні колії — і потяг із нафтопродуктами повалився під укіс.

Також повідомлялося, що у Кремлі вирішили захопити Бахмут до 9 травня, щоб оголосити про закінчення війни. За даними журналістів, Бахмут може стати кінцевою точкою фіксації окупованих територій України. Після цього планується розпочати мирні переговори — ще перш ніж ЗСУ розпочнуть штурмові операції.