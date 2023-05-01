В Киевской области протестируют систему оповещения: сирены заработают без воздушной тревоги

1 мая запланировано тестирование ПО территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения. Включений сирены будет несколько, поэтому граждан просят сохранять спокойствие.

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В Киевской области запланировано тестирование системы оповещения. Техническая проверка срабатывания электромеханических сирен будет проводиться 1 мая. Включений будет несколько: в период 15:00-15:20. Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОВА в Telegram-канале.

Это плановые работы, и руководство Киевской области попросило граждан сохранять спокойствие.

Руководство области будет тестировать ПО территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения.

Напомним, что в ночь с 30 апреля на 1 мая Днепропетровская область подверглась массированному ракетному удару. В результате прилета в Павлоградском районе пострадали как минимум 34 человека. Ранения получили также и дети, у некоторых переломы, рваные раны и контузии. Младшей из пострадавших — 8 лет, об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ранее стало известно, что на территории Брянской области неизвестные взорвали железнодорожные пути — и поезд с нефтепродуктами повалился под откос.

Также сообщалось, что в Кремле решили захватить Бахмут до 9 мая, чтобы объявить об окончании войны. По данным журналистов, Бахмут может стать конечной точкой "фиксации" оккупированных территорий Украины. После этого планируется начать мирные переговоры — еще прежде, чем ВСУ начнут штурмовые операции.