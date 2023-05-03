Для звільнення з військової служби додали нові підстави, – нардеп

Внесення змін до статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" дозволить під час воєнного стану звільнитися ще одній категорії військовослужбовців.

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У середу, 3 травня, Верховна рада розширила перелік підстав для звільнення з військової служби під час воєнного стану. За законопроєкт №8009 в цілому проголосував 291 народний обранець. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

"Рада додала додаткові підстави для звільнення з військової служби, якщо близькі родичі загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони. "За" №8009 в цілому – 291 (голосів – ред.)", – йдеться у публікації.

Категорії військовослужбовців, які отримали змогу звільнення під час воєнного стану

За словами парламентаря, тепер військовослужбовець також може демобілізуватися, якщо у нього загинули або зникли безвісти близькі родичі при здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, а також при забезпеченні національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

До таких родичів належать чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

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