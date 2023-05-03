"Відбиваються від росіян": у Резнікова пояснили "челендж" з атаками дронів у РФ

За словами радника міністра оборони Олексія Копитка, "атака українського БПЛА" — це універсальний спосіб, яким у Кремлі пояснюють та списують будь-які збитки. Він переконаний, що в Росії чимало людей, які за данини чи "по-приколу" можуть запустити дрони до Кремля.

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Таке явище, як "атака українського безпілотника", — це спосіб, яким у Москві виправдовують будь-які збитки. Таку думку у середу, 3 травня, висловив радник Міністра оборони України Олексій Копитко у своєму Telegram-каналі.

"Весь цей галас з незрозумілими БПЛА має два чутливі для РФ моменти. Перший. "Атака українського БПЛА" — це універсальний спосіб пояснити і списати будь-яку шкоду. Можна роками красти, а потім бац — "прилітає" рятівний безпілотник", — написав Копитко.

На думку радника міністра, з Росії вже йдуть сигнали, що у різних регіонах розпочалася підготовка до "операції".

"Невідомі безпілотники "скидають" невідомі об'єкти. Це дуже "архетипова" ситуація для Росії, тому вона може мати серйозні наслідки", — додав Копитко.

Радник переконаний, що у Кремлі чудово розуміють, що українці не зможуть завдати навіть тисячної частки збитків, на які здатні самі росіяни.

"У Москві повно людей, які за гроші, з ідейних спонукань чи заради приколу готові запустити БПЛА Кремлем. Тепер це новий челендж", — зазначив Копитко.

Радник глави оборонного відомства наголосив, що зараз у РФ вводять обмеження не проти українців, а проти росіян.

"Бо в конкретному випадку набагато небезпечніший безпілотник, який летить 5 км, а не 1000. Загалом цікаво, як кремлівський режим у тимчасово підконтрольній Москві відбиватиметься від росіян", — резюмував Копитко.

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Атака БпЛА на Кремль — що відомо

У Москві заявили, що в ніч на 3 травня два ударні безпілотники здійснили атаку на Кремль і були ліквідовані силами протиповітряної оборони. У тому, що сталося, звинуватили Україну.

У мережі також з'явилося відео, на якому видно вибух у Москві над резиденцією Володимира Путіна. На кадрах видно, що БПЛА врізається у флагшток будівлі кремлівського палацу.

У пресслужбі українського президента назвали атаку очікуваної та нагнітанням ситуації перед 9 травня. Своєю чергою радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк передав, що Росія готує новий теракт в Україні.

На думку спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Російська Федерація за допомогою "атаки" безпілотників на Кремль намагається показати ескалацію з боку України.

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