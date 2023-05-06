Витік документів Пентагону: між Міноборони РФ та ПВК "Вагнер" справжня ворожнеча, — WP

За словами журналістів, глава "вагнерівців" Пригожин звертався до Путіна особисто, щоб той дозволив йому набирати зеків та іноземців у своє угруповання. Проте президент РФ став на бік російських генералів.

Related video

Російське військове та політичне керівництво намагалося придушити критику голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина на свою адресу. Про це пише видання The Washington Post з посиланням на секретні документи Пентагону, що втекли в мережу.

Згідно з документами, чиновники Міноборони розглядали можливість започаткування публічної кампанії з дискредитації Пригожина через довірених осіб.

"Офіційні особи спочатку зазначили, що якщо МО збирається протидіяти публічним заявам Пригожина, то вони мають знайти союзників з рівним статусом для боротьби з Пригожіним, а не робити це самі", — йдеться в одному із документів.

Проте, як пишуть журналісти, Міністерство оборони РФ не було впевнене, що воно зможе успішно вести інформаційну кампанію проти Пригожина, якщо уряд РФ не заборонить йому робити гучні публічні висловлювання.

У документі йдеться, що висновки про це зроблено виходячи зі звіту радіотехнічної розвідки. Проте Міноборони РФ заперечує будь-які чвари з Пригожиним.

Як розповів старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики у Філадельфії Роб Лі, Пригожин не завжди представляв проблему для Кремля, загрожуючи єдиноначальності у війні проти України.

"Путін любить використовувати конкуруючі угруповання як спосіб збереження влади, але це дуже шкідливо у військовій операції", — сказав аналітик.

У секретних документах, що втекли в мережу, йдеться, що російські військові не можуть точно сказати, чи був у "вагнерівців" брак боєприпасів завдяки навмисним діям Міноборони. Річ у тім, що боєприпаси розподілялися не безпосередньо з міністерства, а через оперативну групу у Бахмуті.

Однак потім, як повідомляється, у першій половині лютого 2023 року запити ПВК "Вагнер" були виконані, хоч і не повністю. У міру того, як риторика Пригожина ставала все жорсткішою, чиновники Міністерства оборони запропонували подвоїти постачання боєприпасів "вагнерівцям". Вони навіть планували опублікувати публічні повідомлення про це.

Згідно з документами, Пригожина викликали на зустріч із Путіним та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу 22 лютого.

"Зустріч майже напевно стосувалася принаймні частково публічних звинувачень Пригожина і напруженості, що випливає з цього, у відносинах з Шойгу", — йдеться в одному з документів.

У матеріалі йдеться, що перед цією зустріччю Пригожин стверджував, що в середині лютого він благав Путіна дозволити йому продовжити набирати в'язнів у своє угруповання, а також іноземців. Путін наказав Пригожину розв'язувати ці питання з Міністерством оборони, фактично вставши на бік своїх генералів.

Нагадаємо, що 5 травня Пригожин анонсував вихід найманців ПВК "Вагнер" із Бахмута. За словами "кухаря Путіна", рада командирів окупаційного формування прийняла рішення утримувати позиції та продовжувати наступ на місто до 10 травня 2023 року, щоб "День перемоги зустріти блиском російської зброї".

Також повідомлялося, що в ЦНС заявили, що Шойгу навмисно виснажує сили ПВК "Вагнер". Представники українського підпілля вважають, що конфлікт між воєнно-політичними елітами Росії вийшов на новий етап.