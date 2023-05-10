Контратаки по всій Донецькій області: ЗСУ досягли успіху під Авдіївкою, — ISW (карта)

За даними американських аналітиків, українські захисники провели серію контрнаступальних дій на кількох ділянках фронту, допоки загарбники безуспішно намагаються взяти під контроль "дорогу життя" до Бахмута.

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Українські сили досягли додаткових незначних успіхів у ході нещодавньої контратаки на південний захід від Авдіївки Донецької області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 9 травня.

Аналітики вивчили геолокаційні кадри за 8 травня і дійшли висновку, що Сили оборони досягли подальшого незначного просування на північ від Водяного (7 км на південний захід від Авдіївки) в районі, де, за оцінкою ISW, українські сили провели обмежену контратаку 30 квітня.

"За оцінкою ISW, повідомлення про українські контратаки в усій Донецькій області є частиною триваючої схеми локалізованих і обмежених контратак", — йдеться в повідомленні аналітиків.

Також повідомляється, що Збройні сили України здійснили успішну обмежену контратаку на заході Донецької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 травня, показують, що українські сили провели контратаку в районі Новодонецька, що за 50 км на південний захід від Донецька, і досягли незначного поступу в цьому районі.

Ситуація на фронті у Донецькій області

Станом на 9 травня російські сили продовжували досягати незначних успіхів у Бахмуті. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 травня, показують, що ЗС РФ просунулися далі у західній частині Бахмута.

Карта боїв за Бахмут Фото: ISW

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив 8 травня, що його найманці просунулися на 130 м у Бахмуті і що українські сили наразі контролюють 2,36 кв. км міста. У той же день Пригожин і російські джерела стверджували 9 травня, що українські сили завдали удару з HIMARS по тюремній установі, яка знаходиться під керуванням "Вагнера", неподалік Бахмута. Примітно, що ISW не виявили візуального підтвердження цього твердження.

Російські військкори стверджують, що бійці "Вагнера" безрезультатно намагалися прорватися в Хромове, що розташоване на захід від Бахмуту, і що російські сили сильно перехоплюють останні українські наземні лінії зв'язку (НЛС), що залишилися в Бахмуті. Прессекретар Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив про вісім зіткнень у районі Бахмута, можливо, припускаючи, що нещодавні заяви про активізацію операцій "Вагнера" у місті та навколо нього не є відображенням постійних зусиль щодо збільшення темпу операцій.

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська провели безрезультатні наступальні операції в Бахмуті та в районі населених пунктів Іванівське (6 км на захід від Бахмута), Часів Яр (12 км на захід від Бахмута) та Ступочки (13 км на південний захід від Бахмута).

9 травня російські війська продовжували обмежені наступальні операції вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк. Український Генштаб повідомив, що російські сили провели безрезультатні наступальні операції в районі Авдіївки, Першотравневого (11 км на південний захід від Авдіївки) та Мар'їнки (27 км на південний захід від Авдіївки). Російські військкори стверджують, що станом на 8 травня тривали позиційні бої в районі траси Н-20 (Костянтинівка — Донецьк) та Новобахмутівки (13 км на північний схід від Авдіївки).

Ситуація на фронті у Луганській області

За даними ISW 9 травня російські сили провели обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська та вздовж лінії Сватово-Кремінна. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські сили провели безрезультатні наступальні операції в районі Масютівки (12 км на північний схід від Куп'янська), Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового) та Білогорівки (10 км на південь від Кремінної).

Карта боїв у Донецькій та Луганській областях Фото: ISW

На опублікованих 8 та 9 травня геолокаційних кадрах бойових дій видно підрозділи 30-ї окремої мотострілецької бригади (2-а загальновійськова армія, Центральний військовий округ), що діють у районі Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної). На кадрах, опублікованих 9 травня, імовірно показані підрозділи 88-ї бригади (2-й корпус т.зв. "Л/ДНР"), які завдають ударів по українських позиціях у районі Кремінної. На кадрах, опублікованих 8 травня, приблизно показані підрозділи 110-ї бригади (1-й корпус т.зв. "Л/ДНР"), що діють на Донецькому напрямку.

Ситуація на південному фронті

9 травня російські війська завдали ударів по українських позиціях на захід від Гуляйполя та в Херсонській області. На опублікованих 9 травня геолокаційних кадрах бойових дій видно, як бійці 126 гвардійської бригади берегової оборони (22-й армійський корпус, Чорноморський флот РФ) обстрілюють українські позиції на острові Великий Потьомкінський.

Лінія зіткнення у Запорізькій області Фото: ISW Лінія Зіткнення в районі Херсона та Миколаєва Фото: ISW

За твердженням російських військкорів, ЗС РФ нібито відбили висадку невеликої групи українських військ на невказаному острові на Херсонщині. Ще один військкорі стверджує, що українські сили не мають встановленої присутності на лівому березі й що російські сили контролюють підходи до островів у дельті річки Дніпро.

Прессекретар оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк заявила, що російські війська постійно обстрілюють Херсонський та Бериславський райони та використовують керовані авіабомби для ударів по Кізомису (20 км на південний захід від Херсона), побоюючись українського контрнаступу та висадки українців на східному березі.

Нагадаємо, 4 травня стало відомо, що з Авдіївки ЗСУ планують евакуювати все місцеве населення через безперервні обстріли. Однак на думку голови Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталія Барабаша, це неможливо, оскільки люди, які залишилися, просто не хочуть залишати населений пункт попри можливість безплатно виїхати.

Раніше, 28 квітня, Віталій Барабаш розповів, що окупанти змінили тактику захоплення Авдіївки та здійснюють щонайменше 300 обстрілів щодня. У військовій адміністрації переконані, що таким чином росіяни намагаються обрізати логістику для ЗСУ.