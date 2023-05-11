ЄС поставив в Україну понад тисячу ракет і підготує ще 1 млн боєприпасів, – Боррель

Виступаючи на саміті у Брюсселі, голова європейської дипломатії підкреслив, що "дехто пропонував йому припинити підтримку Києва", проте в такому разі Україну чекав би не мир, а доля "другої Білорусі".

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Євросоюз з лютого вже передав Україні понад 1 тисячу ракет і готує до передачі ще близько 1 млн боєприпасів калібру 155 мм. Про це, у четвер, 11 травня заявив представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, під час онлайн-виступу на саміті з питань оборони та безпеки у Брюсселі.

"Ми надали Україні понад 1 тис. ракет з 9 лютого, коли почали здійснювати наш план щодо постачання боєприпасів. Я знаю, що цього недостатньо. Президент України Володимир Зеленський сказав, що збирається відкласти контрнаступ. Звичайно, Україні потрібно більше готуватися, їй потрібно більше зброї, їй потрібно більше можливостей. І ми маємо надати їх", — заявив Боррель.

При цьому, Боррель не уточнив про постачання яких саме ракет йдеться.

Керівник зовнішньополітичної служби ЄС зазначив, що проводив переговори з командувачами армій з різних країн Євросоюзу щодо можливості збільшити постачання снарядів для допомоги Україні. За його словами, зі свого боку він запевняв представників оборонних відомств у Європі, що їх запаси снарядів будуть заповнені.

Також Боррель заявив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Євросоюз виділив Україні військову допомогу на суму близько €6 млрд. Він підкреслив, що сумарна допомога всіх держав-членів та інститутів ЄС склала близько €16 млрд, і це "ще не кінець".

Боррель закликав країни ЄС продовжувати підтримку України, оскільки без неї Київ не зможе протистояти агресії РФ.

"Дехто каже мені: припиніть підтримку України, і тоді почнуться переговори і настане мир. Серйозно? Якщо ми припинимо підтримку України, РФ просуватиметься далі, виграє війну, окупує Київ, перетворить Україну на "другу Білорусь". У нас будуть російські війська" на кордоні з Польщею, небезпека зростатиме, і Україна перестане існувати", – зазначив він.

У середу, 10 травня, Жозеп Боррель заявив, що у разі призупинення військової допомоги від країн-союзників, ЗСУ не впораються з протистоянням РФ, і Київ буде змушений капітулювати через кілька днів.

Нагадаємо, наприкінці квітня керівник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Жозеп Боррель закликав до військово-морського патрулювання у Тайванській протоці.