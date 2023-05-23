Аналітики розповіли, чому РФ "нервуватиме" через постачання Україні винищувачів F-16
За словами аналітиків, Україна може отримати з літаками ракети середньої дальності класу "повітря-повітря" AIM-120 або боєприпаси збільшеного радіуса дії Joint Direct Attack Munitions.
Винищувачі F-16 можуть подарувати Україні одразу дві переваги перед російською авіацією. Про це розповів колишній командувач ВПС Великобританії Грег Бегвелл, пише Newsweek.
За його словами, винищувачі — не тільки являють собою вдосконалені машини з кращим обладнанням, але і, швидше за все, будуть оснащені найкращими системами озброєння.
"Це також принесе цілий набір нових систем озброєння, які можна інтегрувати і використовувати як більш досконалі та далекобійні, ніж ті, що у них (українців, — ред.) вже є", — заявив Бегвелл.
За словами Девіда Джордана, директора Інституту авіації та космонавтики, Україна може отримати з літаками ракети середньої дальності класу "повітря-повітря" AIM-120 або боєприпаси збільшеного радіуса дії Joint Direct Attack Munitions.
Крім того, аналітики вважають, що надання Україні винищувачів F-16 є необхідним довгостроковим зобов'язанням для захисту країни у майбутньому від можливої агресії РФ.
На думку Бегвелла, попри безліч перешкод та проблем, надання Україні F-16 "того варте".
"Росія вже нервуватиметься через зміни і те, що вони означають для можливостей українців боротися", — сказав він.
Він також додав, що Україна користуватиметься західною військовою доктриною для боротьби з Росією.
Щоправда, вважає експерт, надання F-16 не є автоматичною гарантією перемоги. Однак Росія більше не зможе діяти так, як раніше.
Нагадаємо, що Росія звинуватила Вашингтон в ескалації війни в Україні. На думку посла РФ Анатолія Антонова, Штати посилюють підходи щодо ведення бойових дій. Тому Києву хочуть передати винищувачі F-16 та дозволяють атакувати півострів.
Крім того, експерт розповів, чому F-16 так довго передають Україні. За словами британського військового аналітика Шона Белла, росіяни цілеспрямовано вишукуватимуть F-16. Тому західні винищувачі мають бути належним чином інтегровані в українську систему ППО та пов'язані з ракетами земля-повітря.