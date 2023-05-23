Захист у довгостроковій перспективі: Франція готова надати Києву гарантії безпеки

За даними МЗС країни, Париж готовий укласти з Києвом угоди, спрямовані на надання гарантій безпеки, які допоможуть йому захистити себе у довгостроковій перспективі.

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Французька влада висловлює готовність підписати з Україною угоди, які мають на меті забезпечити надійні гарантії безпеки та оберігати Україну в перспективі на довгострокову основу. Про це заявив на брифінгу речник МЗС Франції.

"Франція готова укласти з Україною угоди, спрямовані на надання їй гарантій безпеки, які допоможуть їй захистити себе у довгостроковій перспективі та запобігти можливій майбутній агресії, як це підтвердили наші лідери у декларації 36-го франко-британського саміту", — сказали у відомстві.

Було також зазначено, що Франція, разом зі своїми партнерами, продовжує розглядати найкращі способи надання підтримки Україні в довгостроковій перспективі та в усіх сферах.

Нагадаємо, що 22 травня з метою допомогти Україні у боротьбі з РФ Сполучені Штати можуть запропонувати Києву модель гарантії безпеки подібну до ізраїльської. Такий варіант стане альтернативним вступу України до НАТО.

Щодо планів України, то нагадаємо слова глави держави Володимира Зеленського, який 4 травня під час прес-конференції в Нідерландах заявив, що офіційний Київ реально оцінює свої шанси на вступ до НАТО, але хоче стати членом Альянсу вже зараз. На думку українського президента, на сьогоднішній день немає жодної причини відмовити в цьому Україні.