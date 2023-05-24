Мститься за вбитого напарника: на фронті росіян знищує "Відьма" (відео)

Снайперка ДПСУ знищує російських окупантів зі снайперської гвинтівки, яку називає "лялечкою", а влучні постріли присвячує своєму напарнику на псевдо "Тихий", який загинув на війні у квітні 2023 року.

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За допомогою 308 калібру снайперка на псевдо "Відьма" влаштує кожному окупанту день розплати. Подробиці 24 травня повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України у Facebook.

У минулому прикордонниця працювала вчителькою історії, але війна з російськими загарбниками змінила плани. Також жінка є професійною спортсменкою та проводить інструктажі з практичної стрільби.

"Знищує окупантів зі снайперської гвинтівки, яку називає "лялечкою", – йдеться у повідомленні.

Кожен вдалий постріл українська захисниця присвячує своєму напарнику на псевдо "Тихий", який загинув на війні. Боєць отримав смертельні поранення к боях із російськими загарбниками у квітні 2023 року.

Нагадаємо, 17 травня у соцмережі показали, як росіяни навчаються на гвинтівках XIX століття. Для тренування снайперів командування військової частини дістало із засіки раритетну гвинтівку Мосіна, яку почали використовувати 150 років тому. На кадрах, які зафільмували самі російські вояки, видно, як солдати вчаться опановувати старовину зброю. При тому, учасники навчань розуміють усю жалюгідність ситуації і самі ж тролять оснащення російської армії.

Також 14 березня стало відомо, що в Україні на передовій з'явилися пастки для снайперів. Для виявлення позицій ворожих снайперів українські бійці використовують манекени та перископи. Одну з таких приманок помітили в окопах уздовж лінії фронту поблизу населеного пункту Донецької області, де тривали запеклі бої. Відповідну приманку використали бійці української 24-ї механізованої бригади.

Фокус 5 травня у статті повідомив, що Україна виробляє цю снайперську гвинтівку за ліцензією під назвою "Форт-301". Вона здатна вражати цілі на дистанції до 1000 метрів. Оригінальна гвинтівка Galil Sniper SA розроблена для потреб Армії оборони Ізраїлю компанією Israeli Weponary Industries на базі штурмової гвинтівки Galil калібру 7,62 мм.