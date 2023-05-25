"В оригіналі було інакше": у ГУР пояснили слова Скібіцького про "ліквідацію" Путіна
Головне управління розвідки Міноборони ніколи не ставило за мету фізичне усунення президента РФ, заявив Андрій Юсов. За його словами, йшлося про те, що російський президент має постати перед судом у Гаазі й українські розвідники зроблять для цього все можливе.
Президент РФ Володимир Путін, як і раніше, є для українських розвідників ціллю номер один, проте вбивати політика ніхто не буде. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону у четвер, 25 травня.
Зокрема Юсов сказав про те, що заяву ГУР про Володимира Путіна деякі українські медіа зрозуміли неправильно.
"Я розумію, що є медійники, і це нормально, що вони готують та підхоплюють найсмаженіші факти. Але в оригіналі було дещо інакше", — сказав представник розвідки.
Він зазначив, що російський президент у будь-якому разі винен у воєнних злочинах проти України. Проте вітчизняна розвідка не ставитиме самоціллю фізичну ліквідацію глави РФ.
"Путін — явний воєнний злочинець і він справді ціль номер один з погляду затримання та доставлення до Міжнародного кримінального суду в Гаазі", — прокоментував ситуацію Юсов.
Представник розвідки наголосив, що Україна — цивілізована держава і діє лише цивілізованими методами.
"Гаага для Путіна неминуча. І в цій ситуації навіть краще, щоб на цьому трибуналі він був живий", — резюмував Юсов.
Нагадаємо, 24 травня медіа опублікували частину інтерв'ю із заступником голови ГУР Міноборони Вадимом Скібіцьким. У ньому він говорив про те, що лідер країни-агресора Володимир Путін знаходиться "на вершині списку" цілей Головного управління розвідки. Крім того, у списку пріоритетних осіб, знешкодженням яких планує займатися розвідка, був і власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.
22 травня ЗМІ також писали, що начальник ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов звернувся до російських військовослужбовців із закликом здаватися в полон. Розвідник додав, що полонені мають вибір — повернутися до РФ після війни або попросити притулку в Україні чи деяких країнах ЄС.