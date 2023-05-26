Ляпас для росіян: навіщо НАТО відправили до Норвегії авіаносець Gerald R. Ford, - експерти

Американці одним махом перекинули до Норвегії понад 75 літаків, зазначили польські експерти. Крім того, авіаносець прибув з ескортом — ймовірно, це ракетний крейсер класу Ticonderoga і есмінець типу Arleigh Burk.

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Вперше за 65 років авіаносець ВМС США прибув до берегів Норвегії, щоб взяти участь у військових навчаннях сил НАТО в Баренцевому морі, які мають розпочатися 29 травня. Як зазначили польські оглядачі Defence 24, прихід в Осло 24 травня найновішого авіаносця ВМС США USS Gerald R. Ford став великим успіхом для американської дипломатії, оскільки ця подія викликала лють у Москви.

В якості офіційної реакції посольства Росії в Норвегії була заява, в якій говорилося, що на Півночі немає жодної проблеми, яка б вимагала військового рішення. Тому подія була охарактеризована як "непотрібна та шкідлива демонстрація сили".

Тим часом польські експерти вважають, що прихід авіаносця USS Gerald R. Ford до Норвегії є ще більшою ляпасом для росіян, оскільки американці одним махом перекинули до Норвегії понад 75 літаків. Ця авіація може виконувати завдання як частина автономної системи управління, оскільки їхня робота коригується літаком далекого радіолокаційного виявлення.

Крім того, було зазначено, що авіаносець не приходить один, а у супроводі інших кораблів. Швидше за все, Gerald R. Ford супроводжували один ракетний крейсер класу Ticonderoga і як мінімум один ракетний есмінець типу Arleigh Burk.

"Весь цей авіаносний комплекс тепер з'явився в безпосередній близькості від Росії, і росіяни знають, що вони не мають засобів для можливої протидії йому", — підкреслили експерти.

Авіаносець ВМС США USS Gerald R. Ford

Що ж до єдиного авіаносця російського флоту "Адмірал Кузнєцов ", то він ще перебуває у стадії " реанімації ". Навіть якщо його капітальний ремонт колись закінчиться, він не матиме і десяту частину тих можливостей, які мають американські кораблі цього типу, стверджують автори публікації.

Куди попрямує Gerald R. Ford після навчань

Водночас американці зовсім не мають наміру завершувати свою місію, а хочуть продовжити плавання далі на північ, перетинаючи Полярне коло. Такі плани пов'язані не тільки для того, щоб "насолити" Москві. Річ у тім, що Gerald R. Ford був введений в дію 22 липня 2017 року, і з того часу він постійно стикається з різними технічними та організаційними проблемами. І оскільки цей авіаносець є свого роду прототипом кораблів нового покоління, нові технологічні рішення мають пройти "обкатку".

"Тому "норвезький" похід — це справді перша оперативна місія нового авіаносця і, до речі, демонстрація того, що найскладніший період вирішення технічних проблем для американців уже позаду", — підсумували польські експерти.

Раніше повідомлялося, що китайські військові, використовуючи програмну платформу військових ігор, змоделювали 20 сценарій боїв проти флоту ВМС США, який просувався до Тайваню через Південнокитайське море. Віртуальна битва показала, що китайські сили змогли потопити авіаносний флот USS Gerald R. Ford, використовуючи 24 гіперзвукові протикорабельні ракети.