Пощечина для россиян: зачем НАТО отправили в Норвегию авианосец Gerald R. Ford, — эксперты

Американцы одним махом перебросили в Норвегию более 75 самолетов, отметили польские эксперты. Кроме того авианосец прибыл с эскортом — вероятно это ракетный крейсер класса Ticonderoga и эсминец типа Arleigh Burk.

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Впервые за 65 лет авианосец ВМС США прибыл к берегам Норвегии, чтобы принять участия в военных учениях сил НАТО в Баренцевом море, которые должны начаться в 29 мая. Как отметили польские обозреватели Defence 24, приход в Осло 24 мая новейшего авианосца ВМС США USS Gerald R. Ford стал большой удачей для американской дипломатии, поскольку это событие вызвало ярость у Москвы.

В качестве официальной реакции посольства России в Норвегии последовало заявление — в нем говорилось, что на Севере нет ни одной проблемы, которая требовала бы военного решения. Поэтому событие было охарактеризовано как "ненужная и вредная демонстрация силы".

Между тем польские эксперты считают, что приход авианосца USS Gerald R. Ford в Норвегию является еще большей пощечиной для россиян, так как американцы одним махом перебросили в Норвегию более 75 самолетов. Эта авиация может выполнять задачи, как часть автономной системы управления, так как их работа корректируется самолетом дальнего радиолокационного обнаружения.

Кроме того было отмечено, что авианосец не приходит один, а в сопровождении других кораблей. Скорее всего Gerald R. Ford сопровождали один ракетный крейсер класса Ticonderoga и как минимум один ракетный эсминец типа Arleigh Burk.

"Весь этот авианосный комплекс теперь появился в непосредственной близости от России, и россияне знают, что у них нет средств для возможного противодействия ему", — подчеркнули эксперты.

Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford

Что касается единственного авианосца российского флота "Адмирал Кузнецов", то он еще находится в стадии "реанимации". Даже если его капитальный ремонт когда-нибудь закончится, он не будет обладать и десятой частью тех возможностей, которыми обладают американские корабли этого типа, утверждают авторы публикации.

Куда направится Gerald R. Ford после учений

В то же время американцы вовсе не намерены завершать свою миссию, а хотят продолжить плавание дальше на север, пересекая Полярный круг. Такие планы связаны не только с тем чтобы "насолить" Москве. Дело в том, что Gerald R. Ford был введен в строй 22 июля 2017 года, и с тех пор он постоянно сталкивается с разного рода техническими и организационными проблемами. И так как этот авианосец является своего рода прототипом кораблей нового поколения новые технологические решения должны пройти "обкатку".

"Поэтому "норвежский" поход — это действительно первая оперативная миссия нового авианосца и, кстати, демонстрация того, что сложнейший период решения технических проблем для американцев уже позади", — подытожили польские эксперты.

Ранее сообщалось, что китайские военные, используя программную платформу военных игр, смоделировали 20 сценарий боев против флота ВМС США, который продвигался к Тайваню через Южно-Китайское море. Виртуальное сражение показало, что китайские силы смогли потопить авианосный флот USS Gerald R. Ford, используя 24 гиперзвуковых противокорабельных ракеты.