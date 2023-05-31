"Під хибним прапором": експертка розповіла, чи могла Україна стояти за атакою на Москву

На думку британської аналітикині докторки Олександри Уолмслі, якби Київ вирішив атакувати територію РФ, це призвело б до розколу всередині НАТО.

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Операція з використанням дронів, спрямована на Москву 30 травня, можливо, мала характер "атаки під чужим прапором". Про це заявила представниця аналітичного центру оборони та безпеки Королівського об'єднаного інституту збройних сил (Великобританія) докторка Олександра Уолмслі американському телеканалу Sky News 30 травня.

На думку аналітикині, сам собою відеозапис нічної атаки безпілотників на Москву може означати "деякий елемент попереднього планування", що вказує на те, що це була операція під хибним прапором.

Доктор Олександра Уолмслі вважає, що якщо атака була здійснена під керівництвом України, то це було б "досить безрозсудно і недалекоглядно" і загрожує "роздробленням альянсу, який підтримував їх останні 15 місяців".

Вона назвала кадри польотів і перехоплення безпілотників над російською столицею "дивовижними", але зазначила, що така атака, проведена Україною, була б необачною, оскільки могла б призвести до роз'єднання всередині НАТО.

"Це показує, що або люди весь цей час спостерігали за безпілотниками і їм дуже пощастило, або був елемент попереднього планування", — пояснила Уолмсі.

Аналітики зазначила, що вона "трохи схиляється до думки, що це могла бути російська помилкова атака", але наголосила, що ще багато невідомого.

Обговорюючи можливість того, що за нападом стоїть Україна, вона сказала, що короткострокові заголовки "зіграли б на руку Києву", але це був би "дуже небезпечний" крок, якби покладатися на військову підтримку Заходу.

Атака БПЛА на Москву та Підмосков'я 30 травня

Вранці 30 травня стало відомо, що столиця Росії Москва і Московська область зазнали атаки дронів невідомого походження. У соціальних мережах опублікували багато відео з кадрами збитих БПЛА.

У той же день у Міноборони Росії звинуватили Україну в ранковій атаці невідомих дронів на Москву і заявили про їхнє повне знешкодження.

30 травня також повідомлялося, що дрон, що летів на Москву, знищили в 10 хвилинах їзди від резиденції президента Росії Володимира Путіна "Ново-Огарьово" в селі Усово.

Нагадаємо, оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко заявив, що три дрони врізалися в житлові будинки в Московській області через роботу російських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) РЕБ.