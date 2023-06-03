ЗС РФ може бути розгромлено: пропагандистів шоковано ситуацією на фронті, — ЗМІ

Як розповів американський аналітик Марк Канчіан, ситуація в Україні для росіян кардинально відрізняється від тієї, що була у 2014 році. Українці отримують набагато більше допомоги від НАТО, вони готові чинити опір сильнішим і лютішим.

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Російські пропагандисти та воєнні кореспонденти шоковані тим, що відбувається на фронті в Україні. Особливо вони збентежені відсутністю успіху у Бахмуті. Про це заявив старший радник Центру стратегічних та міжнародних досліджень США Марк Канчіан, пише Newsweek.

Видання зазначило, що Росія вдерлася в Україну 24 лютого 2022 року, і багато хто очікував її швидкої перемоги, але "спецоперація" перетворилася на 16-місячну повномасштабну війну.

За його словами, їх також дуже непокоїть військова допомога, яку отримує Україна від Заходу. У Росії не розуміють, чого це може призвести.

"Вони також турбуються про всю підготовку та військову техніку, яку отримує Україна. Існує величезна невизначеність щодо того, який військовий потенціал це може дати. Зрештою, вони можуть розтрощити російські сили", — сказав Канчіан.

За словами експерта, ситуація в Україні для росіян кардинально відрізняється від тієї, що була у 2014 році. Саме цим непокоїть російських пропагандистів. Українці отримують набагато більше допомоги від НАТО, вони готові чинити опір сильнішим і лютішим. Але цього разу РФ відкрито задіяла свою регулярну армію. Вона досягла тих успіхів, куди розраховували у Москві. Тепер російські пропагандисти та аналітики вважають, що війну можна програти.

Нагадаємо, що 2 червня у мережі з'явилися нові фото Бахмута після боїв. Окупанти вдарили по Будинку культури ім. Мартинова у Бахмуті ще у вересні 2022 року. Тоді всередині від гару почорніли всі стіни. Зараз, переживши зиму, приміщення перебуває у жалюгідному стані.

Крім того, бійці ЗСУ розповіли про роботу гаубиці FH70 під Бахмутом. Західна артилерія точніша і далекобійніша, ніж радянські зразки. Відтак військові не дають окупантам розслаблятися.

Ще бійці 3-ї ОШБр розповіли про те, як відбивають у РФ позиції під Бахмутом. Успішні наступальні дії сил оборони України на Бахмутському напрямі розпочалися на початку травня. Це перші видимі успіхи українських захисників у цьому напрямі після 10 місяців надважкої оборони.