Військові РФ "евакуюються" на правий берег Дніпра після підриву Каховської ГЕС, — ЦНС

За даними українського підпілля, російські окупанти використовують катастрофу на водосховищі для того, щоби запустити свої диверсійно-розвідувальні групи в звільнену частину Херсонської області.

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Військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації намагаються поринути на правий берег Дніпра під виглядом мирних жителів. Про це пише Центр національного спротиву 6 червня.

Повідомляється, що окупанти намагаються змішатись із цивільними, щоб "евакуюватися" разом з українцями після підриву Каховської гідроелектростанції.

"Російські військові перевдягаються в цивільний одяг і намагаються змішатися з місцевим населенням, яке евакуюється на правий берег Дніпра", — заявили в ЦНС.

Як зазначають представники українського підпілля, військові РФ хочуть використати катастрофу на ГЕС, щоб перекинути свої диверсійно-розвідувальні групи на підконтрольну Україні частину Херсонської області.

Нагадаємо, що 6 червня ЗС РФ підірвали Каховську гідроелектростанцію. Внаслідок руйнування греблі відбулося підвищення рівня води нижче за течією водосховища.

В "Укргідроенерго" заявили, що Каховська ГЕС після підриву російськими окупантами не підлягає відновленню. За попереднім прогнозом, очікується знос водосховища протягом наступних чотирьох днів.

Міністр оборони України Олексій Рєзніков показав супутникові знімки наслідків підриву Каховської ГЕС, зокрема місце прориву водосховища та затоплені населені пункти Нова Каховка, Одрадокам'янка та Корсунка.

Ми також писали про те, що російські окупанти не обмежилися руйнуванням Каховської гідроелектростанції та підірвали цілу низку приватних ставків на окупованій частині Запорізької області.