Военные РФ "эвакуируются" на правый берег Днепра после подрыва Каховской ГЭС, – ЦНС

По данным украинского подполья, российские оккупанты используют катастрофу на водохранилище для того, чтобы запустить свои диверсионно-разведывательные группы в освобожденную часть Херсонской области.

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Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации пытаются проникнуть на правый берег Днепра под видом мирных жителей. Об этом пишет Центр национального сопротивления 6 июня.

Сообщается, что оккупанты стараются смешаться с гражданскими, чтобы "эвакуироваться" вместе с украинцами после подрыва Каховской гидроэлектростанции.

"Российские военные переодеваются в гражданскую одежду и пытаются смешаться с местным населением, которое эвакуируется на правый берег Днепра", — заявили в ЦНС.

Как отмечают представители украинского подполья, военные РФ хотят использовать катастрофу на ГЭС, чтобы перебросить свои диверсионно-разведывательные группы на подконтрольную Украине часть Херсонской области.

Напомним, что 6 июня ВС РФ подорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В результате разрушения дамбы произошло повышение уровня воды ниже по течению водохранилища.

В "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская ГЭС после подрыва российскими оккупантами не подлежит восстановлению. По предварительному прогнозу ожидается износ водохранилища в течение следующих четырех дней.

Министр обороны Украины Алексей Резников показал спутниковые снимки последствий подрыва Каховской ГЭС, в частности место прорыва водохранилища и затопленные населенные пункты Новая Каховка, Отрадокаменка и Корсунка.

Мы также писали о том, что российские оккупанты не ограничились разрушением Каховской гидроэлектростанции и подорвали целый ряд частных прудов на оккупированной части Запорожской области.