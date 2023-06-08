Підрив Каховської ГЕС: Молдова планує відправити своїх рятувальників до України, — ЗМІ

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан повідомив, що рятувальники вже готуються до формування команди, яка вирушить у зону лиха.

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Молдова розглядає можливість відправлення команди рятувальників до постраждалої Херсонської області після підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС. Про це у вівторок, 8 червня, повідомив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, повідомляє місцеве медіа News Maker.

Прем'єр повідомив, що пожежники та рятувальники вже готуються до формування команди, яка вирушить до України для надання допомоги. Вони нададуть технічне обладнання та можливо візьмуть участь у рятувальних операціях.

Підрив Каховської ГЕС: останні новини

Нагадаємо, 8 червня повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський відвідав переправу в Херсоні, на якій евакуювали людей із підтоплених територій. Там він провів координаційну нараду щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС.

Відразу після від'їзду глави держави російські окупанти почали обстрілювати Херсон. Часто росіяни били по місцях, де проводилася евакуація людей із зони лиха. Повідомлялося також, що один із ворожих снарядів влучив у житловий будинок.

8 червня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що в Україні ситуація в енергосистемі залишається складною на фоні вибуху росіянами Каховської ГЕС. 7 червня Україна активувала аварійну допомогу з Європи, щоби пройти максимум вечірнього споживання.

Нагадаємо, 6 червня в ОК "Південь" повідомили, що російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Також 6 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що за даними української розвідки, підрив Каховської ГЕС у Херсонській області росіяни здійснили навмисно. Окупанти хоч і планували це зробити, але діяли дуже хаотично та допустили затоплення власної техніки.