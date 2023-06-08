Подрыв Каховской ГЭС: Молдова планирует отправить своих спасателей в Украину, — СМИ

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан сообщил, что спасатели уже готовятся к формированию команды, которая отправится в зону бедствия.

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Молдова рассматривает возможность отправки команды спасателей в пострадавшую Херсонскую область Украины после подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС. Об этом во вторник, 8 июня, сообщил премьер-министр Молдовы Дорин Речан, передает местное медиа News Maker.

Премьер сообщил, что пожарные и спасатели уже готовятся к формированию команды, которая отправится в Украину для оказания помощи. Они предоставят техническое оборудование и возможно примут участие в спасательных операциях.

Подрыв Каховской ГЭС: последние новости

Напомним, 8 июня сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетил переправу в Херсоне, на которой эвакуируют людей из подтопленных территорий. Там он провел координационное совещание по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС.

Сразу после отъезда главы государства российские оккупанты принялись обстреливать Херсон. В частости, россияне били по местам, где проводилась эвакуация людей из зоны бедствия. Сообщалось также, что один из вражеских снарядов попал в жилой дом.

8 июня глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что в Украине ситуация в энергосистеме остается сложной на фоне взрыва россиянами Каховской ГЭС. 7 июня Украина активировала аварийную помощь из Европы, чтобы пройти максимум вечернего потребления.

Напомним, 6 июня в ОК "Юг" сообщили, что российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Также 6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по данным украинской разведки, подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области россияне осуществили намеренно. Оккупанты хоть и планировали это сделать, но действовали очень хаотично и допустили затопление собственной техники.