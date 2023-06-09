Путін назвав строки розміщення ядерної зброї у Білорусі

За словами Володимира Путіна, все йде за планом. Ситуація з погляду безпеки стабільна, "навіть хороша".

Related video

Розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі розпочнеться відразу після закінчення підготовки споруд для неї 7-8 липня. Про це заявив президент Росії Володимир Путін на зустрічі з Олександром Лукашенком у Сочі 9 червня, передає РБК.

"Все йде за планом. Як ви знаєте, 7-8 липня закінчується підготовка відповідних споруд та відразу ж розпочнемо заходи, пов'язані з розміщенням на вашій території відповідних видів озброєнь", — сказав Путін.

За словами журналістів, він також зазначив, що з погляду безпеки ситуація стабільна, "навіть хороша", Росія та Білорусь упевнено співпрацюють у цій сфері.

Раніше російський лідер говорив, що Москва завершить будівництво сховища ядерної зброї у Білорусі до 1 липня.

Ядерна зброя у Білорусі

25 травня у Мінську відбулася зустріч міністра оборони РФ Сергія Шойгу та білоруського голови оборонного відомства Віктора Хреніна, під час якої було підписано документ про розміщення на території Республіки Білорусь нестратегічної ядерної зброї.

"Росія не передає Республіці Білорусь ядерну зброю: контроль над нею та рішення про застосування залишається за російською стороною", — уточнив російський міністр.

Шойгу також додав, що Москва надалі має намір вжити "додаткових заходів щодо забезпечення безпеки Союзної держави" з урахуванням військово-політичної обстановки. При цьому вже вжиті кроки, на думку глави Міноборони країни-агресора, нібито відповідають усім міжнародно-правовим зобов'язанням, що діють.

Цього ж дня Олександр Лукашенко зазначив, що Мінськ несе відповідальність за збереження ядерної зброї з Росії та запевнив, що жодні диверсанти не зможуть потрапити на територію його країни.

26 травня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що розміщення РФ ядерної зброї в сусідній Білорусі є порушенням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.