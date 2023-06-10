"Кремль вчиться": в ISW пояснили, навіщо Путін заявив про початок контрнаступу ЗСУ

Як зазначають американські аналітики, у Москві змінили свій підхід до висвітлення українського контрнаступу з огляду на свій попередній невдалий досвід.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про початок контрнаступу Збройних сил України, що є відступом від його колишнього підходу до обговорення подій на полі бою. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 9 червня.

Як зазначають автори звіту, Володимир Путін сказав, що Київ все ще має наступальний потенціал. При цьому попередні українські контрнаступи у Кремлі намагалися применшувати.

У своєму зверненні 9 червня Путін заявив, що бойові дії продовжуються протягом п'яти днів, проте Україна нібито не досягла своїх цілей і зазнала суттєвих втрат. Президент країни-агресора також сказав, що російське військове командування "реалістично" оцінює ситуацію, що склалася, і "виходитиме з цих реалій".

"Обговорення Путіним українського контрнаступу є помітним відходом від його колишнього дистанційного підходу до обговорення реалій поля бою і може вказувати на те, що Кремль вчиться на своєму попередньому невдалому підході до риторичного применшення успішних українських контрнаступів у 2022 році", — зазначили.

У звіті також йдеться про те, що в цей час більша частина російського інформаційного простору передчасно заявила, що контрнаступ ЗСУ нібито провалився.

Нагадаємо, що 9 червня Володимир Путін заявив, що український контрнаступ уже почався, проте окупанти нібито завадили планам ЗСУ. За його словами, Україна вже запровадила свої "стратегічні резерви".

Водночас начальник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг повідомив, що контрнаступ ЗСУ в майбутньому тільки наростатиме та українські військові ведуть підготовку до того, щоб завдати головного удару.

Ще ми писали про те, що за даними Міноборони України, російські окупанти облаштовують лінії оборонних рубежів на підступах до території тимчасово окупованого Криму, аби мати можливість відступу в глиб півострова.