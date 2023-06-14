Передавав дані через матір в окупованому місті: у ЗСУ виявили російського "крота" (фото)
Мешканець Енергодара ще до початку повномасштабного вторгнення Росії вступив до лав ЗСУ, де його минулого року завербувала військова розвідка РФ. Всі дані підозрюваний передавав через свою матір, яка лишилася в окупованому місті.
СБУ затримала російського "крота" у лавах ЗСУ, який мав намір повідомити окупантам напрямки українського контрнаступу. Про це повідомляє пресслужба відомства.
Зазначається, що була проведена багатоетапна спецоперація на Дніпропетровщині. У результаті комплексних заходів викрито агента головного управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ).
"Кротом" виявився мешканець Енергодара, який ще до початку повномасштабного вторгнення Росії вступив до лав ЗСУ і проходив військову службу в одному із гарнізонів у Дніпропетровській області.
Слідство встановило, що військовослужбовця завербували у військову розвідку РВ наприкінці минулого року. За вказівкою куратора він збирав інформацію про плани участі ЗСУ у бойових операціях на фронті.
Напередодні контрнаступу ЗСУ російський агент отримав "термінове" завдання – з’ясувати дату початку і основні напрямки українських контрударів та передати окупантам маршрути перевезення іноземного озброєння та військової техніки Сил оборони на лінію боєзіткнень.
Також "кріт" намагався встановити канали радіозв’язку у бойових підрозділах українських військ., а усі отримані дані передавав через свою матір, яка залишилась в тимчасово окупованому Енергодарі і потрапила у поле зору ГРУ.
Згодом агента вивели на прямий "зв’язок" з російською воєнною розвідкою. Для комунікації використовували месенджер Телеграм.
"СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зараз він перебуває під вартою", — зазначили в СБУ.
Нагадаємо, що СБУ викрила офіцера РФ, який через відмову спілкуватися російською мовою стріляв у ноги полоненим бійцям ЗСУ.
Раніше повідомлялося, що у Лимані на Донеччині затримано прихильника окупантів, голову так званої "філії донбасгазу ДНР", який обігрівав казарми військових РФ під час окупації Лимана.