"І зустрічі просити не буду": Пригожин відмовився від вимог відставки Шойгу, — Лукашенко

Білоруський політик, за його словами, запропонував ватажку заколотників не озвучувати нездійсненних вимог.

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Після кількох раундів переговорів засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин нібито відмовився від усіх своїх вимог, через які він підняв заколот. Про це Олександр Лукашенко заявив 27 червня на церемонії вручення погонів вищому офіцерському складу, повідомляє БЕЛТА.

"Він мені сказав: "Олександре Григоровичу, я не буду вимагати від президента, щоб він віддав Шойгу і Герасимова, і зустрічі навіть просити не буду", я кажу: "Ну і добре. Це дуже хороший крок. Не треба в цій ситуації, напружуючи обстановку, вимагати нездійсненне", — сказав Лукашенко.

За його словами, наступною умовою, про виконання якої він домовився з ватажком найманців, було зупинення подальшого руху колони заколотників на Москву. Також білоруський політик розповів, що попереджав Пригожина про неприпустимість кровопролиття.

""Євгене, ніякого кровопролиття. Щойно ти навмисне (ненавмисно) вб'єш хоч одну людину, особливо цивільну, — усе, жодних із тобою переговорів не буде і я з тобою розмовляти не буду". Він мені присягнувся. У нас, каже, такої мети немає, і я вам клянуся, що цього не буде", — пояснив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше 27 червня Олександр Лукашенко розповів, як із ним зв'язався президент Росії Володимир Путін під час бунту Євгенія Пригожина, глави російської ПВК "Вагнер".

26 червня Євгеній Пригожин уперше прокоментував невдалий військовий заколот у Росії. Глава ПВК "Вагнер" надав нові деталі інциденту, що стався, і відповів на поставлені раніше запитання.