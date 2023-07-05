"Злила" позиції ЗСУ під Краматорськом: корегувальниця проведе 10 років за гратами (фото)

За словами прокуратури, шпигунка не просила грошей в російського командування: нею рухали зовсім не корисливі мотиви.

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5 липня стало відомо про вирок для жительки Краматорського району, яка добровільно пішла на співпрацю з армією РФ. Жінка отримала 10 років тюрми за наведення російської артилерії на позиції ЗСУ на Донеччині. Про деталі слідства та вирок розповіла пресслужба Офісу Генерального прокурора.

У матеріалі пресслужби вказано, що жінка почала працювати на ворога у 2022 році. Місце проживання — село Кіндратівка за 11 км від Краматорська. Позиції ЗСУ розташовувались у найближчих населених пунктах — Дружківці та Новоандріївці, саме вони цікавили російське командування.

Зазначимо, до лінії боїв на Донеччині — близько 23 км (по прямій).

Місцевість під Краматорськом, яка цікавила шпигунку

Фігурантка співпрацювала з ворогом з ідеологічних мотивів, ідеться у матеріалах слідства. Зокрема відомо, що вона відмовлялась від винагороди за зраду, тоді як куратори з РФ пропонували їй певну суму коштів.

Головна мета безкорисливої зрадниці — якнайшвидша окупація місцевості, де вона живе. Під час спілкування з російськими спецслужбами жінка закликала ворожих солдатів: потрібно діяти максимально ефективно і чітко.

Генпрокуратура також пояснила, як зрадниця збирала інформацію. Виявляється, дані про позиції ЗСУ вона отримувала, просто спілкуючись з односельцями. Після цього отримані дані надсилала кураторам з РФ через Telegram.

Пресслужба опублікувала світлину моменту, коли фігурантка вперше зустрілась з правоохоронцями. На світлині — жінка поважного віку, яка стоїть на сходовій клітині у досить обдертому під'їзді.

Жителька Краматорського району, яка шпигувала на користь РФ

Над жінкою з-під Краматорська відбувся суд — її обвинувачували за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу (максимальний термін — 12 років тюрми). Вирок — 10 років ув'язнення. Судячи з зовнішнього вигляду засудженої, вона вийде на свободу у віці 65-75 років (орієнтовно).

Зазначимо, Краматорськ — місто за 21 км від лінії фронту — перебуває під регулярними ударами армії РФ. 27 червня по населеному пункту вдарили балістичними ракетами. Снаряди влучили у кафе, де перебувало кілька десятків відвідувачів: загинуло 12 людей. Серед загиблих — українська письменниця Вікторія Амеліна.

Між тим 8 квітня 2022 року відбувся ще один удар по Краматорську. Тоді російський снаряд з "Точки-У" вдарив по залізничному вокзалу: 39 осіб загинуло, серед поранених — люди, які втратили кінцівки.

Нагадуємо, 3 липня армія РФ завдала удару по центру Сум. Сумська військова адміністрація повідомила, що сталось влучання по багатоповерхівці.

4 липня російська артилерія обстріляла місто Первомайський на Харківщині. Очільник військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив поранення 43 людей.