"Для захисту": Білий дім запропонував передати Греції тактичну зброю, — ЗМІ

За словами американського сенатора, тактична зброя може убезпечити Грецію від ймовірної турецької агресії в майбутньому.

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Адміністрація президента США Джо Байдена пропонує надати Греції тактичну зброю. Про це пише Associated Press 11 липня, з посиланням на неназваного американського сенатора.

Повідомляється, що причиною такого рішення стали побоювання в Конгресі щодо того, що Туреччина поводитиметься войовничо щодо Греції.

"Ця пропозиція надійшла в той час, коли США намагаються вмовити Туреччину — ключового супротивника в прагненні Швеції вступити в НАТО — дати зелене світло кандидатурі скандинавської країни на саміті НАТО в Литві у вівторок", — ідеться в публікації.

Як зазначають журналісти, представники адміністрації президента США намагалися розвіяти недовіру деяких членів Конгресу до Анкари. Зокрема, йдеться про сенатора Роберта Менендеса, який заявив, що сумнівається в тому, чи варто продавати Туреччині винищувачі F-16.

"Щоб залучити Менендеса на борт, США запропонували надати Греції невказану тактичну зброю для захисту від будь-якого майбутнього турецького вторгнення", — сказав представникам ЗМІ сенатор-демократ на умовах анонімності.

Нагадаємо, що 11 липня голова Сенату США з міжнародних відносин Роберт Менендес виступив проти продажу Туреччині американських винищувачів F-16. Сенатор зажадав гарантій від адміністрації президента, що з боку Анкари не буде агресії проти інших членів Альянсу.

Напередодні, 10 липня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Туреччині погодилися розглянути ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО якомога швидше. За його словами, він особисто поговорив із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.