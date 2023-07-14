"Нічого не заявляли": у Кремлі поки що не погодилися продовжити "зернову угоду", — Пєсков

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не підтвердив інформацію про те, що у Путіна збираються продовжити зернову угоду, про що заявляв президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

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У РФ поки не робили жодних заяв про продовження "зернової угоди". Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ.

"Жодних заяв щодо цього ми не робили", — сказав речник Кремля.

Так у президента РФ відреагували на інформацію, яка раніше з'явилася у ЗМІ, про те, що у президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і глави Кремля Володимира Путіна нібито є "спільні позиції" щодо продовження Чорноморської зернової угоди. Зустріч двох політиків запланована на серпень.

За інформацією ЗМІ, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш надіслав листа Путіну, щоб той погодився на продовження зернової ініціативи. А президент Туреччини Ердоган сподівається на продуктивну співпрацю з РФ у цьому питанні.

Нагадаємо, "зернову угоду" вкотре продовжили 17 травня терміном на 60 днів. Її умови закінчуються 17 липня.

3 липня журналісти писали, що в ЄС розглядають можливість послабити санкції проти РФ, щоб продовжити "зернову угоду". За інформацією ЗМІ, Росія запропонувала Європейському союзу дозволити підсанкційному "Россельхозбанку" створити "дочку", яка зможе користуватися міжнародною системою переказів SWIFT, щоб оплачувати зерновий експорт. Поки що в ЄС сумніваються, наскільки дії є законними і чи є взагалі можливим реалізувати подібну пропозицію. Однак для прихильників збереження домовленостей у рамках "зернової ініціативи" послаблення санкцій проти Росії — "найменш гірший" варіант для збереження експорту зерна.

11 липня аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що нещодавня атака РФ по зернових складах в Одеській області пов'язана зі спробою зірвати зернову ініціативу. А 9 червня британська розвідка повідомляла, що РФ погодиться на продовження угоди в обмін на відновлення аміакопроводу в Одесу, який окупанти обстріляли в червні.

Незадовго до цього, 8 червня в Кремлі заявили про "ускладнення" із зерновою угодою через пошкодження аміакопроводу Тольятті-Одеса. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков натякав, що це частина зернової угоди.