"Повертаємо своє": львівські десантники показали штурм позицій росіян (відео)
Українські десантники штурмують позиції російських окупантів та "вибивають" їх з укріплених районів, які були створені у лісосмугах.
Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України беруть участь у штурмі позицій військ РФ. Відео роботи опубліковано у Facebook підрозділу.
У ролику українські захисники просуваються на позиції загарбників. Під час наступу використовується бронетехніка. Зокрема, можна побачити БМП.
"Штурмуємо. Відбиваємо. Повертаємо своє!" — йдеться у дописі.
Бійці використовують стрілецьку зброю та просуваються лісосмугою, де організували свої позиції. Після успішного просування десантники закріплюються на відповідних рубежах. Також на відео можна побачити, що захисники беруть у полон окупантів.
Десантники ЗСУ у боях із росіянами
Миколаївські десантники 11 липня знищили 152-мм САУ "Гіацинт-С" високоточним боєприпасом. Влучним вогнем із використанням високоточних боєприпасів було знищено ворожу самохідну гармату, яка вважається однією з основних у військах РФ.
Також 2 липня артилерія бригади ДШВ знищила склад боєприпасів у районі Бахмута. Російські окупаційні підрозділи залишились без значної кількості боєприпасів завдяки артилеристам десантного підрозділу українських військ. Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський позитивно оцінив дії ДШВ.
У ЗСУ показали ефективність застосування ДШВ ручного гранатомета M32A1 MGL. Озброєння ефективно себе зарекомендувало в боротьбі з підрозділами ЗС РФ, як з піхотою, так і легкоброньованою технікою, зокрема в міській місцевості.
Нагадаємо, 5 липня ДПСУ та ДШВ знищили техніку окупантів. Українські прикордонники та десантники спільним зусиллями не дають можливості російським загарбникам маскувати техніку та оперативно її знищують.