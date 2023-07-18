"Повертаємо своє": львівські десантники показали штурм позицій росіян (відео)

Українські десантники штурмують позиції російських окупантів та "вибивають" їх з укріплених районів, які були створені у лісосмугах.

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Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України беруть участь у штурмі позицій військ РФ. Відео роботи опубліковано у Facebook підрозділу.

У ролику українські захисники просуваються на позиції загарбників. Під час наступу використовується бронетехніка. Зокрема, можна побачити БМП.

"Штурмуємо. Відбиваємо. Повертаємо своє!" — йдеться у дописі.

Бійці використовують стрілецьку зброю та просуваються лісосмугою, де організували свої позиції. Після успішного просування десантники закріплюються на відповідних рубежах. Також на відео можна побачити, що захисники беруть у полон окупантів.

Десантники ЗСУ у боях із росіянами

Миколаївські десантники 11 липня знищили 152-мм САУ "Гіацинт-С" високоточним боєприпасом. Влучним вогнем із використанням високоточних боєприпасів було знищено ворожу самохідну гармату, яка вважається однією з основних у військах РФ.

Також 2 липня артилерія бригади ДШВ знищила склад боєприпасів у районі Бахмута. Російські окупаційні підрозділи залишились без значної кількості боєприпасів завдяки артилеристам десантного підрозділу українських військ. Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський позитивно оцінив дії ДШВ.

У ЗСУ показали ефективність застосування ДШВ ручного гранатомета M32A1 MGL. Озброєння ефективно себе зарекомендувало в боротьбі з підрозділами ЗС РФ, як з піхотою, так і легкоброньованою технікою, зокрема в міській місцевості.

Нагадаємо, 5 липня ДПСУ та ДШВ знищили техніку окупантів. Українські прикордонники та десантники спільним зусиллями не дають можливості російським загарбникам маскувати техніку та оперативно її знищують.