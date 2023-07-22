Це неминуче: у Зеленського заявили, що Росія вже "вагітна" революцією (відео)

Як заявив радник глави ОП Михайло Подоляк, Путін хоче створити нову армію для внутрішнього використання з Росгвардії, але і вона поверне зброю проти Кремля.

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У Росії вже почалися революційні процеси. Новий заколот відбудеться навіть після військового бунту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк під час телемарафону.

За його словами, бунт самого Пригожина зазнав невдачі, тому що глава "вагнерівців" — занадто дрібна людина. Він не хотів забирати собі владу.

"На даний час не сформувалася група політична, яка б хотіла перехопити владу і стати замість Путіна", — зазначив Подоляк.

Він також заявив, що в Росії зростатиме хаос. У ній з'явиться велика кількість маленьких груп, які будуть щось забирати собі. Саме цим і характеризуватиметься революційний процес у РФ.

За словами Подоляка, зараз глава Кремля Володимир Путін хоче створити нову армію для внутрішнього використання з Росгвардії. Він їй передає не тільки важке озброєння, а й віддає в підпорядкування спецназ. Однак навіть Росгвардія встане проти Путіна, оскільки в РФ люблять "сильного царя".

"Путін після невдалого заколоту Пригожина довів, що він не цар, а блазень, боягузлива людина, яка не ухвалює рішення, тікає. Росія його вже не любить. Усе, немає сакральності Путіна", — вважає Подоляк.

Він заявив, що Сполучені Штати не розуміють Росію. Вони думають, що зможуть вплинути на неї, зупинити революцію, але зробити це неможливо.

Подоляк про революцію в Росії

Нагадаємо, що колишній депутат Держдуми заявив, що Путін чекає нового заколоту Пригожина. За словами російського політика Ігоря Яковенка, зараз Кремлем керують мафіозні клани, і наприкінці червня можна було побачити один із раундів їхньої боротьби, який закінчився "нічиєю".

Крім того, глава ЦРУ назвав недоліки армії РФ, які допоможуть Україні. За словами Вільяма Бернса, заколот глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина також оголив деякі недоліки системи, яку вибудував президент Росії Путін.