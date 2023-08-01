"Внесли революційний компонент": експерт розповів, як Україна і РФ застосовують дрони, — CNN

За словами доктора Джеймса Роджерса, радника з безпілотних систем ООН і НАТО, союзники відмовляються постачати далекобійні системи Києву, але на озброєнні ЗСУ є свої власні, такі як UJ22. Ці дрони вже створюють загрозу на території РФ.

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Радник ООН, НАТО і британського парламенту щодо БПЛА доктор Джеймс Роджерс розповів про роль дронів у війні в Україні — чи то озброєні квадрокоптери, чи то більш потужні боєприпаси, що баражують та завдають шкоди на відстані кількох кілометрів. Про це повідомляє CNN.

Джеймс Роджерс

Війна в Україні стала жахливою вітриною, що демонструє військові можливості безпілотних літальних апаратів. Повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну поклало початок повсюдному поширенню бойових безпілотних технологій, і в майбутньому це стане важливою складовою всіх військових кампаній.

Немає якогось універсального визначення дронів, оскільки їх безліч. Спільне у всіх модифікацій одне — ними керують віддалено. Раніше БПЛА застосовували щодо країн, які не мали власних безпілотних систем, наприклад в Іраку або Афганістані.

Оператор БПЛА в Афганістані

Війна в Україні унікальна в тому сенсі, що це війна дронів проти інших дронів. Обидві сторони конфлікту застосовують дуже схожі безпілотні системи, щоб за їхньою допомогою домогтися військової переваги й утримати цю перевагу.

Дрони України та РФ Фото: Скрін відео Дрони України та РФ Дрони України та РФ

Три основні категорії дронів:

квадрокоптери, цивільні дрони, які всі можуть придбати в інтернеті, їх широко застосовують в Україні

більші баражувальні боєприпаси (Shahed 136), які пролітають тисячі кілометрів; їх відправляють партіями;

найбільші з дронів, що нині існують (Bayraktar TB2), можуть перебувати в польоті тривалий час, близько доби. Вони були досить ефективні в Україні, щонайменше, в перший час.

Дрони, які застосовуються в Україні Дрони, які застосовуються в Україні Дрони, які застосовуються в Україні

Як дрони використовують у війні?

Дрони безумовно внесли революційний компонент у військові дії, вважає Роджерс, — це точність цілеспрямування.

Сили оборони України у своїх операціях застосовують безліч цивільних дронів. Їх відправляють у райони, де переважають військові цілі, а квадрокоптери, своєю чергою, надсилають точні координати артилерійським розрахункам. У деяких випадках до цивільних дронів кріпляться міни — і виходять елементарні системи точкового наведення.

Оператор БПЛА

Росія ж здебільшого застосовує боєприпаси для баражування, які переважно поставлялися з Ірану. Shahed 136 атакували одночасно великою кількістю, щоб перевантажити українські ППО, в України ж просто немає стільки озброєнь.

НАТО і союзники відмовляються постачати далекобійні системи Києву, але на озброєнні ЗСУ є свої власні, такі як UJ22, і ці дрони вже створюють загрозу на території РФ.

Дрони та інформаційна війна

За словами Роджерса, РФ могла сама влаштувати вибухи біля Кремля, щоб надалі завдавати більше "ударів відплати".

Ще одне застосування — документування воєнних злочинів, збір доказової бази, щоб притягнути зловмисників до відповідальності.

Дрон фіксує воєнні злочини в Україні

Нагадаємо, що аналітики DeepState опублікували статистику зафіксованого використання FPV-дронів на передовій. На основі моніторингу публікацій в українських і російських джерелах оглядачі встановили, що процентне співвідношення застосування БПЛА становить 58,25% до 41,75% на користь ЗСУ.

Також повідомлялося, що зенітники ЗСУ збили БПЛА "Ланцет" за 3 млн рублів зі стрілецької зброї.