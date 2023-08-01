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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Внесли революційний компонент": експерт розповів, як Україна і РФ застосовують дрони, — CNN

Дрони ЗСУ та ЗС РФ
Фото: Скрін відео | Дрони ЗСУ та ЗС РФ

За словами доктора Джеймса Роджерса, радника з безпілотних систем ООН і НАТО, союзники відмовляються постачати далекобійні системи Києву, але на озброєнні ЗСУ є свої власні, такі як UJ22. Ці дрони вже створюють загрозу на території РФ.

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Радник ООН, НАТО і британського парламенту щодо БПЛА доктор Джеймс Роджерс розповів про роль дронів у війні в Україні — чи то озброєні квадрокоптери, чи то більш потужні боєприпаси, що баражують та завдають шкоди на відстані кількох кілометрів. Про це повідомляє CNN.

Джеймс Роджерс, Оператор БПЛА, Військові операції ЗСУ, українські безпілотники, цивільні дрони ЗСУ, дрони Україна, БПЛА, доктор Джеймс Роджерс, Fullscreen
Джеймс Роджерс

Війна в Україні стала жахливою вітриною, що демонструє військові можливості безпілотних літальних апаратів. Повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну поклало початок повсюдному поширенню бойових безпілотних технологій, і в майбутньому це стане важливою складовою всіх військових кампаній.

Немає якогось універсального визначення дронів, оскільки їх безліч. Спільне у всіх модифікацій одне — ними керують віддалено. Раніше БПЛА застосовували щодо країн, які не мали власних безпілотних систем, наприклад в Іраку або Афганістані.

Оператор БПЛА, Військові операції ЗСУ, українські безпілотники, цивільні дрони ЗСУ, дрони Україна, БПЛА, доктор Джеймс Роджерс, Fullscreen
Оператор БПЛА в Афганістані

Війна в Україні унікальна в тому сенсі, що це війна дронів проти інших дронів. Обидві сторони конфлікту застосовують дуже схожі безпілотні системи, щоб за їхньою допомогою домогтися військової переваги й утримати цю перевагу.

Дрони України та РФ Fullscreen
Дрони України та РФ
Фото: Скрін відео
Дрони України та РФ Fullscreen
Дрони України та РФ
Дрони України та РФ Fullscreen
Дрони України та РФ
Дрони України та РФ
Дрони України та РФ
Дрони України та РФ

Три основні категорії дронів:

  • квадрокоптери, цивільні дрони, які всі можуть придбати в інтернеті, їх широко застосовують в Україні
  • більші баражувальні боєприпаси (Shahed 136), які пролітають тисячі кілометрів; їх відправляють партіями;
  • найбільші з дронів, що нині існують (Bayraktar TB2), можуть перебувати в польоті тривалий час, близько доби. Вони були досить ефективні в Україні, щонайменше, в перший час.
Дрони, які застосовуються в Україні Fullscreen
Дрони, які застосовуються в Україні
Дрони, які застосовуються в Україні Fullscreen
Дрони, які застосовуються в Україні
Дрони, які застосовуються в Україні Fullscreen
Дрони, які застосовуються в Україні
Дрони, які застосовуються в Україні
Дрони, які застосовуються в Україні
Дрони, які застосовуються в Україні

Як дрони використовують у війні?

Дрони безумовно внесли революційний компонент у військові дії, вважає Роджерс, — це точність цілеспрямування.

Сили оборони України у своїх операціях застосовують безліч цивільних дронів. Їх відправляють у райони, де переважають військові цілі, а квадрокоптери, своєю чергою, надсилають точні координати артилерійським розрахункам. У деяких випадках до цивільних дронів кріпляться міни — і виходять елементарні системи точкового наведення.

Оператор БПЛА Fullscreen
Оператор БПЛА

Росія ж здебільшого застосовує боєприпаси для баражування, які переважно поставлялися з Ірану. Shahed 136 атакували одночасно великою кількістю, щоб перевантажити українські ППО, в України ж просто немає стільки озброєнь.

НАТО і союзники відмовляються постачати далекобійні системи Києву, але на озброєнні ЗСУ є свої власні, такі як UJ22, і ці дрони вже створюють загрозу на території РФ.

Дрони та інформаційна війна

За словами Роджерса, РФ могла сама влаштувати вибухи біля Кремля, щоб надалі завдавати більше "ударів відплати".

Ще одне застосування — документування воєнних злочинів, збір доказової бази, щоб притягнути зловмисників до відповідальності.

Дрон фіксує воєнні злочини в Україні Fullscreen
Дрон фіксує воєнні злочини в Україні

Нагадаємо, що аналітики DeepState опублікували статистику зафіксованого використання FPV-дронів на передовій. На основі моніторингу публікацій в українських і російських джерелах оглядачі встановили, що процентне співвідношення застосування БПЛА становить 58,25% до 41,75% на користь ЗСУ.

Також повідомлялося, що зенітники ЗСУ збили БПЛА "Ланцет" за 3 млн рублів зі стрілецької зброї.