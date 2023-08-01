"Списують майно: росіяни готуються повністю "спустошити" завод у Феодосії, — ЦНС

За даними підпілля, з 2014 року з підприємства було звільнено 60% працівників, поточна завантаженість заводу не перевищує 20%, а більшу частину майна вже віднесено на списання окупаційним керівництвом.

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Російські загарбники продовжують грабувати суднобудівний завод "Море", що розташований у тимчасово окупованій Феодосії в Криму. 30 липня керівник "об'єднаної суднобудівної компанії" Олексій Рахманов скликав нараду з його підлеглими, щоб обговорити подальше списання майна і закриття заводу. Про це повідомили в Центрі національного опору.

З 2014 року з підприємства було звільнено 60% працівників, поточна завантаженість заводу не перевищує 20%, а більша частина майна вже віднесена на списання окупаційним керівництвом. Уже з 2021 року завод зіткнувся з фінансовими труднощами й оголошено про його банкрутство.

Незважаючи на складну ситуацію на підприємстві та його фінансовий стан, пропагандисти продовжують стверджувати про "покращення", які, за їхніми словами, були внесені на захоплені землі.

Тим часом, в окупованому Маріуполі російські військові продовжують зносити будинки місцевих жителів і розграбовувати їх перед повним знищенням. 15 березня місцевий житель розповів, що окупанти розграбували житло його тещі та забрали навіть кришку з клапаном від унітазу.

Нагадаємо, у лютому 2023 року на російському сайті безкоштовних оголошень Avito.ru з'явилося оголошення про продаж битого монітора. Згідно з твердженням автора, товар є "трофеєм", вивезеним з України. З'ясувалося, що окупант РФ тягнув із собою вкрадений битий монітор понад тисячу кілометрів.

У листопаді 2022 року ми також інформували читачів про те, що в Херсоні окупанти розграбували художній музей. За словами адміністрації музею, найбільше російських окупантів зацікавили шедеври XVIII-XIX століть. Російські військові вивезли 80% виставкового фонду.