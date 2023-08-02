"Максимальне ураження": бійці 14 бригади застосували міномет М60МА по позиціях РФ (відео)

Використання міномета дозволяє в першу чергу врятувати життя українців та завдати максимального ураження ворожій піхоті.

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Бійці підрозділів 14-ї окремої механізованої бригади демонструють роботу артилерійської зброї по позиціях окупантів, зокрема міномета М60МА. Відео роботи опублікувала 2 серпня пресслужба підрозділу у Facebook.

Захисники відзначили ефективність цієї зброї. З їхніх слів, використання міномета дозволяє в першу чергу врятувати життя українців.

"Невелика артилерія, яка прикриває піхоту", – зазначив військовий Андрій.

Він зазначив, що ворог дуже боїться наслідків застосування цієї зброї. Влучання завдають максимального ураження піхоті.

Застосування мінометів ЗСУ у війні з Росією

Сили оборони України 28 липня вперше застосували на полі бою 60-мм міномет Сommando. Ця зброя є дуже зручною та легкою, тому не є проблемою швидко змінити локацію для здійснення пострілів, які є надзвичайно точними. Цей міномет першочергово використовують для знищення великих груп піхоти.

118-та бригада тероборони отримала від волонтерів 120-мм міномети. Волонтери придбали та передали військовим повноцінну мінометну батарею. Як зазначили у бригаді, озброєння дасть змогу знищувати окупантів з більшої відстані.

Командувач Сухопутний військ ЗСУ Олександр Сирський 14 липня показав, як артилеристи бригади імені князя Романа Великого регулярно знищують ворога та демонструють успішні результати на фронті. Працюють мінометники у взаємодії з аеророзвідниками. Завдяки безпілотникам артилерія згодом здійснює точні постріли.

Нагадаємо, 1 серпня прикордонники знищили мінометну позицію окупантів на Лиманському напрямку. Артилерія Десантно-штурмових військ ЗСУ успішно ліквідувала мінометний розрахунок російських загарбників, який став на заваді силам, що наступають.