Тактика часів війни в Грузії: ЗС РФ посилили паспортизацію українців, — Держдеп США

За словами представника американського відомства Меттью Міллера, жителі окупованих територій стикаються з обмеженням прав і погрозами з боку місцевої "влади".

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Російська окупаційна влада все частіше почала примушувати громадян України приймати російське громадянство. Для цього вона використовує всілякі методи залякування. Про це йдеться в дослідженні програми Conflict Observatory, яку підтримує Державний департамент США від 2 серпня.

За словами представника Держдепу Меттью Міллера, кампанія росіян із паспортизації є вельми тривожною, адже, крім погроз проти українців в окупації, застосовуються і численні обмеження, які не дають їм нормально продовжувати життя.

"Ті, хто відмовляється це зробити, стикаються з обмеженим доступом до державних послуг, працевлаштування та володіння власністю. Це впливає на їхню мобільність, здоров'я та засоби до існування", — йдеться в повідомленні.

Крім того, українські батьки, які не хочуть реєструвати своїх маленьких дітей для отримання російського громадянства, зіткнулися з тим, що їм не виділяють батьківські пільги. У зв'язку з цим їм навіть погрожують позбавленням батьківських прав.

Меттью Міллер нагадав Кремлю, що навіть такі методи не змінять реальності того, що захоплені території назавжди залишаться українськими, а ті громадяни, які тимчасово змушені проживати під чужим прапором, залишаться українцями.

"Паспортизація також дає привід для подальшого розвитку імперських амбіцій Кремля, нібито задля захисту громадян, на яких він претендує за межами своїх кордонів. Це давня тактика, яку Росія застосовує на територіях, окупованих нею в межах міжнародно визнаних кордонів Грузії", — зазначив Міллер.

Наприкінці США знову закликали Російську Федерацію припинити бойові дії, покинути чужі території та згадати про міжнародне право.

Нагадаємо, 1 серпня повідомлялося, що РФ дасть змогу "голосувати" тим, хто не отримав ворожий паспорт під час "виборів" на окупованих територіях. Для жителів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей встановили особливі правила з урахуванням "специфіки" регіонів.