Випробування для окупантів: Україна може обрати війну на виснаження, — The Economist

За словами журналістів, коли Україна відправить на штурм свої основні резерви, усе залежатиме від того, чи зможуть окупанти організовано відійти.

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Контрнаступ ЗСУ триває. Українські війська рухаються повільно. Але такі темпи можуть бути організовані навмисно командуванням. Про це пише видання The Economist.

Як розповів начальник Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін, ЗСУ завдають ударів по логістиці росіян, а також перевіряють російську оборону в різних місцях.

Видання пише, що в червні українське командування виявило, що великі бронетанкові з'єднання є хорошою мішенню для безпілотників ЗС РФ, а тому було вирішено наступати малими групами.

"Обмежений успіх, яким зараз користуються українці, в основному є результатом дій підрозділів рівня взводу і роти. Вони використовують для укриття узлісся дерев і невеликі населені пункти", — сказано в матеріалі.

Журналісти зазначили, коли Україна відправить на штурм свої основні резерви, все залежатиме від того, чи зможуть окупанти організовано відійти. Може бути так, що ЗС РФ, виснажені місяцями боїв, "тріснуть". Російські сили вже стикаються з низьким моральним духом, нестачею боєприпасів, а також поганими рішеннями командирів. Головний удар ЗСУ стане справжнім випробуванням для ЗС РФ.

Як розповів військовий стратег Лоуренс Фрідман, Сили оборони України воюють не так, як армія США і союзники. У своїх війнах американці змогли принести на поле бою переважну вогневу міць і панування в повітрі, чого в українських сил немає. ЗСУ не можуть дозволити собі "нову версію бліцкригу", до якої, можливо, звикли багато хто на Заході, дивлячись на дії американців у війні в Перській затоці.

Нагадаємо, що в ГУР оцінили хід розвитку контрнаступу ЗСУ. За даними розвідки, для прискорення наступу на ворога українським бійцям необхідно більше боєприпасів, засобів ППО, далекобійної зброї, а також техніки для розмінування територій.

Також повідомлялося, що в Пентагоні заявили, що на ЗСУ чекає "важка битва". Спікер Пентагону Патрік Райдер зазначив, що боротьба, яку веде Україна, не є легкою. Він також висловив упевненість у тому, що в українців є значний бойовий потенціал, який вони можуть використовувати в будь-який час і в будь-якому місці.