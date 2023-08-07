Колишній віцепрезидент Газпромбанку отримав українську військову нагороду (фото)

Ігор Волобуєв отримав "Золотий хрест", який видають за успішне виконання бойових завдань головнокомандувачем ЗСУ.

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Ігор Волобуєв, колишній віцепрезидент російського Газпромбанку отримав Золотий хрест за виконання бойових завдань. Нині він воює в український армії. Про це боєць розповів на своїй сторінці у фейсбуці.

"Служу українському народові", — написав Ігор Волобуєв.

Судячи з фото у дописі, нагрудний знак головнокомандувача ЗСУ "Золотий хрест" він отримав 23 липня. Під час розмови з Rus.Postimees Волобуєв сказав, що нагороду він отримав за успішне виконання бойових завдань.

Золотий хрест для Ігоря Волобуєва

Золотий хрест — це нагорода головнокомандувача ЗСУ. Її присвоюють військовим рядового та сержантського складу.

Відомо, що Ігор Волобуєв родом з України, проте більшу частину життя прожив у Росії, де здобув освіту та будував карʼєру. Народився він в Охтирці Сумської області. На весні 2022 року звільнився з посади віцепрезидента Газпромбанку, щоб воювати за свою батьківщину — Україну. Нині екстопменеджер воює у складі легіону "Свобода Росії" в Інтернаціональному легіоні. Він підпорядковується Головному управлінню розвідки Міноборони України.

Нагадаємо, 11 червня ЗМІ писали, що Волобуєв вступив до легіону "Свобода Росії". Виїхав до України Ігор Волобуєв у квітні 2022 року.