ЗСУ на Бахмутському напрямку за добу знищили 8 одиниць техніки та 65 окупантів, — Череватий

За останню добу на зазначеному напрямку відбулось 16 бойових зіткнень, в ході яких окупанти втратили 185 військових вбитими та пораненими, а також було знищено російські САУ "Гвоздика" та гармату "Мста-Б".

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На Бахмутському напрямку українські військові продовжують утримувати ініціативу, попри відчайдушний спротив російської армії. Окупанти намагаються протистояти ЗСУ, використовуючи всі види артилерії від мінометів до РСЗВ. Про це розповів заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий в ефірі "Ми-Україна".

"506 разів за цю добу ворог завдав ударів по наших позиціях, здійснив шість авіанальотів на Бахмутському напрямку. Відбулося 16 боєзіткнень, в ході яких українські захисники знищили 65 окупантів, 120 – поранено, трьох взято в полон", – наголосив він.

Череватий наголосив, що за кожним вдалим ударом по потужностях ворога стоїть комплексна та кропітка робота розвідки, аеророзвідки, штабу й артилеристів безпосередньо.

"І як раз те, що наші артилеристи якістю та філігранно виконують завдання перекриває кількісну перевагу зброї у ворога", – додав Череватий.

Втрати армії РФ на Бахмутському напрямку за добу

За даними заступника командувача Східного угруповання військ російські окупанти втратили:

65 осіб особового складу;

120 поранених військових;

1 танк;

1 САУ "Гвоздика";

1 гармату "Мста-Б";

5 вантажівок;

1 польовий склад з боєприпасами:

1 вузол зв’язку.

До слова, 7 серпня командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський опублікував відео, в якому аеророзвідник на псевдо "Вялий" зафіксував перебування гаубиці "Мста-Б" та допоміг артилеристам знищити її.

Також, 7 серпня бійці 3 штурмової бригади з гаубиці М119 знищили міномет в районі Бахмута. Окупанти намагалися замаскувати зброю поблизу будинку, але завдяки успішній роботі української артилерії втратили техніку.

Нагадаємо, що 5 серпня Череватий повідомляв, що російські війська намагаються контратакувати на Бахмутському напрямку. Зафіксовано збільшення артилерійських ударів. Попри збільшення ворожої активності, ініціатива залишається на боці українських захисників.