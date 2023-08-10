"Підступна акція": голова ООН в Україні приїхала на місце обстрілів РФ у Покровську (фото)

Обстріл мирного міста на Донеччині Деніз Браун назвала "підступною терористичною акцією". Вона засудила ракетну атаку та запевнила у всебічній підтримці з боку організації.

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Генеральний секретар ООН в Україні Деніз Браун прибула у Покровськ, що у Донецькій області на місце ракетного обстрілу "Іскандерами". Про це повідомляє пресслужба Покровської міської військової адміністрації.

Зазначається, що задля надання допомоги постраждалим мешканцям громади через російську атаку, 7 серпня, представники Покровської МВА проводять перемовини із всеукраїнськими та міжнародними гуманітарними місіями, зокрема й з ООН.

"Це була підступна терористична акція, на яку Росія витратила 6 мільйонів доларів. Було два удари ракетами "Іскандер". Після першого на місце надзвичайної ситуації відразу прибули представники усієї критично-рятувальної інфраструктури, кинулись розбирати завали та рятувати людей. І в цей час пролунав другий вибух. Більша кількість поранених — саме після другого "прильоту", — очільник МВА Сергій Добряк.

Фото: Донецькая ОВА

Добряк додав, що 10 серпня фактично зруйновані близько 20 квартир, пошкоджень зазнали понад 3000 житлових приміщень, в яких від ударної хвилі вилетіли вікна, двері.

Під час огляду зруйнованих будинків Деніз Браун засудила дії армії РФ, внаслідок яких були вбиті та поранені цивільні мешканці Покровська, а також запевнила, що зробить все можливе у всебічній підтримці з боку ООН, розповіли в МВА.

Фото: Донецькая ОВА

"З боку ООН нам важливо дати розуміння, що ми поряд і ми тут, щоб допомагати. І сьогодні ми тут не лише тому, щоб висловити, наскільки шоковані цими подіями, бо цей ракетний удар вбив та поранив людей, пошкодив цивільну інфраструктуру міста. Це необхідно розслідувати", — наголосила Браун.

Фото: Донецькая ОВА

До слова, 9 серпня речник Держдепу США Меттью Міллер заявив, що ракетний обстріл Покровська ракетами "Іскандер" свідчить про те, що Росія не налаштована на участь у мирних переговорах щодо врегулювання конфлікту.

Відомо, що 8 серпня у місті Покровськ Донецької області завершилися пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару Збройних сил Російської Федерації. Унаслідок ракетних ударів загинули дев'ять осіб, ще 82 дістали поранення, зокрема двоє дітей. Вдруге окупанти здійснили пуск "Іскандера" в момент, коли в Покровську стартувала рятувальна операція.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Покровську 7 серпня загинув Андрій Омельченко, який обіймав посаду заступника начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України в Донецькій області. Крім того, було поранено співробітника поліції Володимира, який став одним із героїв документального фільму "20 днів у Маріуполі". Він приїхав на місце удару російської ракети, щоб надати допомогу людям, однак потрапив під повторний обстріл.