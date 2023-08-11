Вибух у Сергієвому Посаді під Москвою: експерт розповів, що росіяни виготовляли на заводі

За словами аналітика Дмитра Снєгирьова, оптико-механічний завод брав участь у розробці російського стратегічного бомбардувальника-ракетоносця нового покоління "Посланник".

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Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов заявив, що на Загорському оптико-механічному заводі, де стався вибух, у Сергієвому Посаді Російської Федерації, могли виробляти безпілотники. Про це він повідомив в інтерв'ю "ТСН.ua".

"Варто зазначити, що на цьому підприємстві, за оцінками незалежних експертів, могли виготовлятися російські безпілотники, зокрема "Ланцет" і "Куб", — сказав Дмитро Снєгирьов.

З його слів, цей завод також задіяний у розробленні російського стратегічного бомбардувальника-ракетоносця нового покоління "Посланник". Відповідно до відкритих джерел, до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України уклали відповідні договори з підприємством на виконання робіт певного характеру.

Зокрема, національний дослідницький інститут "Екран", що в Самарі, був замовником цих робіт. Крім цього, цей інститут нині розробляє обладнання для військової авіації. Тоді як головним виконавцем проєкту є конструкторське бюро "Туполєв".

Дмитро Снєгирьов зазначив, ворог використовує тактику так званого "живого щита", оскільки оптико-механічний завод розташований у центрі міста, тобто військову інфраструктуру прикриває цивільне населення.

Вибух у Сергієвому Посаді

9 серпня у Московській області Російської Федерації пролунав гучний вибух на Загорському оптико-механічному заводі, який виробляє військову оптику. За даними росЗМІ, вибух стався через "порушення технологічного процесу". Пізніше була озвучена інша версія — вибух спричинила детонація снарядів. Проте місцеві жителі почали знаходити на місці події предмети, схожі на артилерійські боєприпаси. Директор компанії "Піро-Росс" Сергій Чанкаєв заявив, що вибух стався на складі металевих труб, де не було горючих матеріалів.

На ранок 10 серпня, за даними ворожого Міністерства з надзвичайних ситуацій, кількість постраждалих внаслідок вибуху на території заводу зросла до 54, з яких 23 людини були госпіталізовані, п’ятеро перебували у важкому стані. Також 12 осіб вважалися зниклими безвісти. Пізніше росЗМІ повідомили, що на місці вибуху було знайдено 48 фрагментів тіл. Ймовірно, останки можуть належати тілам десяти людей.