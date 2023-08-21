5 авіаударів: Маляр розповіла про наслідки заголовків ЗМІ про переміщення 82 бригади ЗСУ

За поширення інформації про переміщення, рух або розташування підрозділів Сил оборони загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі, нагадали в Міноборони.

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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що за поширення інформації про місця дислокації Збройних Сил України встановлена кримінальна відповідальність. Про це вона повідомила у своєму Telegram.

"За несанкціоноване поширення такої інформації встановлена кримінальна відповідальність ст. 114-2 ККУ", — сказала Ганна Маляр.

Вона зазначила, що нещодавні заголовки в ЗМІ про переміщення 82 десантно-штурмової бригади на півдні спричинили п'ять авіаударів по бригаді за добу.

Маляр наголосила, що позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років карається поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом, Міноборони або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Нагадаємо, в червні стало відомо, що до судової відповідальності притягнули жителя Чернігівської області, який опублікував у TikTok дані про переміщення ЗСУ. Чоловік особисто зробив фото та відео військового об'єкту, а файли виклав на своїй сторінці у ТікТок із геолокацією.

7 серпня СБУ повідомила про затримання працівника однієї із залізничних станцій Харкова. Він інформував ЗС РФ щодо маршрутів переміщення рухомих складів з військовою технікою ЗСУ. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Фокус писав про те, що не можна фотографувати та фіксувати на відео під час дії воєнного стану в Україні. Зокрема, на проведення зйомки може бути потрібен дозвіл, або взагалі діє заборона знімати на певних локаціях.