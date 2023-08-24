Новітній турецький TCG Anadolu вперше пройшов спільні навчання з авіаносцем США (фото)

Одна з цілей завдань — підвищення оперативної сумісності, а також безпека в морі.

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Найбільший у світі авіаносець USS Gerald R. Ford та новітній флагман Туреччини десантний корабель TCG Anadolu провели спільні навчання в Середземному морі. Про це повідомляє Реджеп Сойлу, шеф бюро Middle East Eye у твіттері.

Американські та турецькі бойові групи провели масштабні військові навчання у східній частині Середземного моря. Найбільший та найсучасніший авіаносець USS Gerald R. Ford під час оперативного розгортання провів навчання з Туреччиною. З турецького боку брали участь одразу кілька кораблів:

десантний корабель TCG Anadolu

фрегат TCG Goksu;

фрегат Gediz;

фрегат Ticonderoga;

ракетний крейсер USS Normandy.

TCG Anadolu – це унікальний корабель для ВМС Туреччини Фото: DVIDS

Маневри відбулися 21 серпня. Окрім морської компоненти в них брали участь Повітряні сили. Одна з цілей спільних навчань — підвищення оперативної сумісності та сприяння регіональному миру та стабільності.

Авіаносець Gerald R. Ford Фото: DVIDS

TCG Anadolu — це унікальний для турецького флоту корабель, який є найбільшим кораблем у строю ВМС Туреччини. Він має вертолітну палубу, а також можливість розгортання безпілотники типу Akinci або Bayraktar TB3. Аналітики стверджують, що десантний корабель може виконувати широку кількість завдань, в тому числі десантування військ.

Нагадаємо, 10 квітня ВМС Туреччини прийняли на озброєння TCG Anadolu.

27 червня американський авіаносець ВМС США USS Gerald R. Ford прибув з візитом в Хорватію.