Новейший турецкий TCG Anadolu впервые прошел совместные учения с авианосцем США (фото)

Одна из целей учений — повышение оперативной совместимости стран, а также безопасность в море.

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Крупнейший в мире авианосец USS Gerald R. Ford и новейший флагман Турции десантный корабль TCG Anadolu провели совместные учения в Средиземном море. Об этом сообщает Реджеп Сойлу, шеф бюро Middle East Eye в твиттере.

Американские и турецкие боевые группы провели масштабные военные учения в восточной части Средиземного моря. Самый большой и современный авианосец USS Gerald R. Ford во время оперативного развертывания провел учения с Турцией. С турецкой стороны участвовали сразу несколько кораблей:

десантный корабль TCG Anadolu;

фрегат TCG Goksu;

фрегат Gediz;

фрегат Ticonderoga;

ракетный крейсер USS Normandy.

TCG Anadolu — это уникальный корабль для ВМС Турции Фото: DVIDS

Маневры состоялись 21 августа. Кроме морской компоненты в них участвовали Воздушные силы. Одна из целей совместных учений — повышение оперативной совместимости и содействие региональному миру и стабильности.

Авианосец Gerald R. Форд Фото: DVIDS

TCG Anadolu — это уникальный для турецкого флота корабль, который является самым большим кораблем в строю ВМС Турции. Он имеет вертолетную палубу, а также возможность развертывания беспилотников типа Akinci или Bayraktar TB3. Аналитики утверждают, что десантный корабль может выполнять широкое количество задач, в том числе десантирование войск.

Напомним, 10 апреля ВМС Турции приняли на вооружение TCG Anadolu.

27 июня американский авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford прибыл с визитом в Хорватию.