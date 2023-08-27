Захищають небо із ЗСУ: у мережі показали рідкісні кадри 40-мм зенітної гармати Bofors на фронті

Автор ролика зазначив, що ЗСУ отримали від литовських партнерів уже 36 одиниць такого знаряддя, яке допомагає боротися на полі бою з російськими окупантами.

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Бійці Збройних сил України продовжують на полі бою руйнувати плани російських окупантів і допомагає їм у цьому зброя, яку передали західні союзники. Зокрема йдеться про шведську 40-мм зенітну гармату Bofors. Кадри з її застосуванням у соціальній мережі X (нинішня назва Twitter, — ред.) опублікував користувач із ніком AlexRaptor.

Йдеться про Bofors L70, які вже тривалий час захищають українське небо. Вони дісталися Україні від Литви, про що стало відомо ще 11 січня. На постачання зброї було виділено 40 мільйонів євро.

"Рідкісні кадри шведської 40-мм зенітної установки Bofors L70 на службі в українських захисників неба. Раніше, за даними з відкритих джерел, 36 таких гармат передала Литва", — йдеться в повідомленні.

Цей вид зброї українці можуть застосовувати для захисту критичної інфраструктури від російських атак. Автоматична 40-мм гармата L70 була розроблена шведською компанією AB Bofors ще в 1950-х роках.

Свого часу її досить часто постачали в інші країни, серед яких 6 членів НАТО.

Головний редактор Defence Express Олег Катков зазначав, що певною мірою їх можна вважати одними з найкращих у світі.

"L70 мають автоматизовану систему з централізованим радіолокаційним постом, який здійснює наведення цих зенітних гармат. Людина там потрібна тільки для зарядження цих систем. А зараз ще йдеться про встановлення сучасних тепловізійних приладів та оптикоприцільних станцій, які дають змогу працювати в будь-яку пору доби та забезпечувати високу точність", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 серпня генерал США заявляв, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони РФ на півдні. За словами Марка Міллі, Сили оборони на півдні наступають на Новопрокопівку, а на сході почали паралельний наступ у районі Вербового.