Бійці ЗСУ застосували ударний дрон та знищили ворожий БТР-82 (відео)

Бойова російська машина була ліквідована під час пересування дорогою.

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Воїни 80-ої окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили російський БТР-82. Подробиці повідомили у Facebook підрозділу.

На відео можна побачити, що російська ворожа бронетехніка рухається дорогою серед поля. Згодом українські бійці застосували ударний дрон. Бойова російська машина була ліквідована.

"Наші "очі" бачать вас! Наші "очі" знищать вас, вороги! ДШВ — Завжди Перші!" – йдеться у дописі.

Знищення техніки РФ

Група "Асгард" і Січеславська бригада 23 серпня знищили БМП та танк росіян на Лиманському напрямку. Російські війська залишилися без бойових машин завдяки вмілому використанню українськими захисниками безпілотників та артилерії.

Артилеристи ЗСУ 17 серпня знищили БМП в районі Бахмута. Українські захисники провели успішну взаємодію зі зведеною тактичною групою "Адам" поблизу населеного пункту Андріївка.

Війська України 21 серпня застосували FPV-дрони та знищили два танки Т-72 росіян. Зброя собівартістю 100 тисяч гривень зуміла ліквідувати важку техніку російських окупантів, яка коштує кілька мільйонів.

Також 16 серпня артилеристи завдяки підрозділу Shadow знищили гармату Д-20. Бійці 406 окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова успішно ліквідували гаубицю Д-20.

Нагадаємо, у Міноборони 28 серпня повідомили, що ЗСУ просуваються на півдні та відбивають атаки на сході. Українські війська наступають на позиції російських загарбників та закріплюються на досягнутих рубежах.