1500 км – не проблема: Данілов заявив про наявність в України далекобійної зброї

За словами Олексія Данілова, Україна з 2020 року розробляла ракетне озброєння в межах прийнятої програми, а зараз ще розробляються далекобійні БПЛА. Їхнім виробництвом займається значна кількість приватних підприємств.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі "Українського радіо" заявив, що Україна може уражати ворожі цілі на відстані в 1500 км.

Україна має два стратегічних напрямки для далекобійних ударів — безпілотники та ракетне озброєння. За словами Данілова, цілями для атак української зброї є лише військові обʼєкти, а підриви нафтопереробних заводів чи інших — справа рук російських партизанів. Якщо у РФ є в якихось лісах партизани, які проти режиму Путіна, то це саме вони будуть уражати — Україна їх не може контролювати.

Також секретар РНБО каже, що ракетна програма була затверджена ще у 2020 році й удари по російській території різним озброєнням є українською розробкою. Ефективними є удари безпілотників, які виробляють велика кількість приватних підприємств.

"Ми атакуємо або заводи, або військові виробництва – компоненти, які вбивають наших дітей. Ми маємо покласти цьому край", – зазначив Данілов.

Окремо він підкреслив, що Україна не атакує школи, дитсадочки чи інші цивільні обʼєкти, як це робить Росія. Україна вже має можливості завдати удари на відстані 700, 1000 чи навіть 1500 км — це не є проблемою.

"Для цього працювала дуже велика кількість фахових людей і все це відбувається для того, щоб ми могли захистити свою країну", — підкреслив секретар РНБО.

Нагадаємо, 31 серпня Олексій Данілов опублікував відео пуску невідомої української ракети. Вона пройшла випробування й використовується проти ворога.

Також 31 серпня президенту Володимиру Зеленському доповіли про успішне ураження цілі на відстані 700 км.