У США вперше провели льотні випробування ракет нового покоління AIM-120

Розробники оновили електроніку ракети і її форму, щоб максимізувати можливості союзників під час її використання.

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Оборонне підприємство RTX (раніше Raytheon Technologies) відзвітувало про перше успішне випробування нового покоління ракет AIM-120C-8 також відома як AMRAAM. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Льотчик Повітряних сил США провів успішний пуск ракети AIM-120C-8 з винищувача F-15C Eagle. Випробування відбулося в штаті Аризона. AIM-120C-8 — це останнє покоління ракети, яке отримало нову форму, функції та можливості. AMRAAM — це міжнародна назва авіаракети.

"Завдяки вдосконаленням F3R, які оновлюють як апаратне забезпечення ракети, так і дозволяють майбутні оновлення програмного забезпечення Agile, ми максимізуємо можливості цього боєприпасу для союзників по всьому світу", — заявив президент підрозділу Air Power Пол Ферраро.

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Програма F3R про яку каже Пол Ферарро є абревіатурою від Form, Fit, Function. У межах програми F3R інженери використовували новітні технології інженерії на базі моделей та цифрових можливостей. Вони дозволили модернізувати плати й передові процесори для наведення ракет та для оновлення застарілого ПЗ в ракетах AIM-120D-3 й AIM-120C-8.

Зазначається, що ракета виконала всі основні завдання льотних випробувань. RTX вже має контракт на 1,15 млрд доларів для виробництва ракет AIM-120D-3 та AIM-120C-8 у 19 країн.

Нагадаємо, 30 серпня у Пентагоні заявили, що замовили для України ракети AMRAAM на 192 млн доларів.

7 серпня ЗМІ писали, що ЗСУ могли отримати далекобійні ракети AMRAAM-ER для ЗРК NASAMS.