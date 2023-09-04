В США впервые провели летные испытания ракет нового поколения AIM-120

Разработчики обновили электронику ракеты и ее форму, чтобы максимизировать возможности союзников во время ее использования.

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Оборонное предприятие RTX (ранее Raytheon Technologies) отчиталось о первом успешном испытании нового поколения ракет AIM-120C-8 также известная как AMRAAM. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Летчик Воздушных сил США провел успешный пуск ракеты AIM-120C-8 с истребителя F-15C Eagle. Испытание состоялось в штате Аризона. AIM-120C-8 — это последнее поколение ракеты, которое получило новую форму, функции и возможности. AMRAAM — это международное название авиаракеты.

"Благодаря усовершенствованиям F3R, которые обновляют как аппаратное обеспечение ракеты, так и позволяют будущие обновления программного обеспечения Agile, мы максимизируем возможности этого боеприпаса для союзников по всему миру", — заявил президент подразделения Air Power Пол Ферраро.

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Программа F3R о которой говорит Пол Ферарро является аббревиатурой от Form, Fit, Function. В рамках программы F3R инженеры использовали новейшие технологии инженерии на базе моделей и цифровых возможностей. Они позволили модернизировать платы и передовые процессоры для наведения ракет и для обновления устаревшего ПО в ракетах AIM-120D-3 и AIM-120C-8.

Отмечается, что ракета выполнила все основные задачи летных испытаний. RTX уже имеет контракт на 1,15 млрд долларов для производства ракет AIM-120D-3 и AIM-120C-8 в 19 стран.

Напомним, 30 августа в Пентагоне заявили, что заказали для Украины ракеты AMRAAM на 192 млн долларов.

7 августа СМИ писали, что ВСУ могли получить дальнобойные ракеты AMRAAM-ER для ЗРК NASAMS .