"Позиція противника за кожним кущем": ЗСУ чекає ще багато боїв на півдні, — WSJ

За словами журналістів, у росіян, найімовірніше, не буде достатньої кількості сил для контратак на той виступ, який у майбутньому створять ЗСУ в Запорізькій області.

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Українські війська змогли прорвати першу лінію оборони росіян. Однак контрнаступ ще не закінчено. На ЗСУ чекає ще дуже багато боїв, про що пише видання Wall Street Journal.

За словами журналістів, Росія не тільки побудувала потужну оборону в Запорізькій області, а й продовжує її зміцнювати. Крім того, Москва також перекинула в регіон додаткові війська.

Видання пише, що українським силам доводиться діяти невеликими підрозділами. Таким чином вони уникають виявлення росіянами. ЗСУ хочуть створити виступ у тил російських військ. Тоді в українських військ вийде прорвати всі лінії оборони ЗС РФ.

"Прорив може призвести до того, що підрозділи прорвуть оборонні лінії, але перш ніж прориву буде досягнуто, попереду буде набагато більше боїв", — сказав Марк Кіммітт, армійський бригадний генерал у відставці.

За його словами, у росіян, найімовірніше, не буде достатньої кількості сил для контратак на той виступ, який у майбутньому створять ЗСУ.

Як розповів рядовий повітряно-розвідувального батальйону ЗСУ Олександр Солонко, практично кожна лінія дерев укріплена траншеями росіян.

"За кожним кущем — позиція противника", — сказав він.

Крім того, як пише видання, РФ накопичує сили в окупованому Токмаку.

"Щодня в Токмак та інші прифронтові міста прибуває все більше військ", — сказав Іван Федоров, мер Мелітополя.

За його словами, Токмак перетворився на військову базу росіян.

Видання пише, що на прорив можуть піти кілька місяців обстрілів, розвідки і невдалих атак. Однак українські війська продовжуватимуть битися, що б не сталося.

Також нагадаємо, що експерти пояснили Фокусу, чому ЗСУ наступають малими групами. Через значні фортифікації з боку ЗС РФ, наступати великими групами з бронетехнікою — неефективно. Тому ЗСУ йдуть у бій малими штурмовими групами. Військові експерти розповіли про переваги такої тактики на даному етапі війни.

Крім того, ЗМІ писали, що Україні потрібен новий план для успішної війни з Росією. За словами журналістів, очільник Кремля Володимир Путін використовує переговори для заморозки конфлікту, що дасть йому можливість здійснити черговий маневр для досягнення військових і дипломатичних цілей.