"Почнуть грітися алкоголем": боєць розповів, з якими труднощами зіткнуться ЗС РФ взимку

Лейтенант Роман Конов зазначив, що середня тривалість життя росіян на бахмутському напрямку обмежується 3-7 днями, але з настанням холодів ситуація для загарбників лише погіршиться.

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Наближається осінньо-зимовий період конфлікту між Росією та Україною. У загарбників виникнуть нові проблеми, на які ЗСУ слід зважати та використовувати на свою користь. Про це розповів лейтенант батальйону "Свобода" Роман Конон у коментарі "24 Каналу".

За його словами, з приходом холодів окупантам стане складніше проводити переобладнання свого особового складу під зимові умови. Це стосується як одягу, так і засобів обігріву.

В українських збройних силах ситуація з цим більш сприятлива. Нині активно проводиться підготовка до зими.

"У нас поки що, слава Богу, немає проблем, щоб переодягнути особовий склад. Особовий склад готовий, одяг готовий. У переоснащенні особового складу великих проблем не бачу", — зауважив Конон.

Як зазначив Конон, середня тривалість життя окупантів на Бахмутському напрямку часто обмежується 3-7 днями. Взимку ситуація для російських військових стає ще важчою. Минулого року були випадки, коли окупанти замерзали у своїх окопах.

"Якщо порівняти з попереднім зимовим періодом... Тоді батальйон "Свобода" теж перебував на Бахмутському напрямку. Були непоодинокі випадки, що окупанти замерзали на позиціях. Вони почнуть грітися алкоголем. Починаються конфлікти. Нам це на руку", — розповів військовий.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Мелітополі п'яні російські військові влаштували перестрілку зі співробітниками ФСБ і комендатури.

А також полонений "вагнерівець" розповів, як російські окупанти влаштовують між собою перестрілки. У результаті є купа вбитих, але про проблему далі не повідомляють.

Раніше в Луганській області російські військові та бойовики ПВК "Вагнер" влаштували смертельну перестрілку, з'ясовуючи, хто припустився більше помилок на полі бою.