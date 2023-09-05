"Начнут греться алкоголем": боец рассказал, с какими трудностями столкнутся ВС РФ зимой

Лейтенант Роман Конов отметил, что средняя продолжительность жизни россиян на Бахмутском направлении ограничивается 3-7 днями, но с наступлением холодом ситуация для захватчиков лишь усугубится.

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Приближается осенне-зимний период конфликта между Россией и Украиной. У захватчиков возникнут новые проблемы, которые ВСУ следует учитывать и использовать в свою пользу. Об этом рассказал лейтенант батальона "Свобода" Роман Конон в комментарии "24 Каналу".

По его словам, с приходом холодов оккупантам станет сложнее проводить переоборудование своего личного состава под зимние условия. Это касается как одежды, так и средств обогрева.

В украинских вооруженных силах ситуация с этим более благоприятная. В настоящее время активно проводится подготовка к зиме.

"У нас пока, слава Богу, нет проблем, чтобы переодеть личный состав. Личный состав готов, одежда готова. В переоснащении личного состава больших проблем не вижу", – заметил Конон.

Как отметил Конон, средняя продолжительность жизни оккупантов на Бахмутском направлении часто ограничивается 3-7 днями. Зимой ситуация для российских военных становится еще более тяжелой. В прошлом году были случаи, когда оккупанты замерзали в своих окопах.

"Если сравнить с предыдущим зимним периодом… Тогда батальон "Свобода" тоже находился на Бахмутском направлении. Были нередкие случаи, что оккупанты замерзали на позициях. Они начнут греться алкоголем. Начинаются конфликты. Нам это на руку", – рассказал военный.

Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе пьяные российские военные устроили перестрелку с сотрудниками ФСБ и комендатуры.

А также пленный "вагнеровец" рассказал, как российские оккупанты устраивают между собой перестрелки. В результате есть куча убитых, но о проблеме дальше не сообщают.

Ранее в Луганской области российские военные и боевики ЧВК "Вагнер" устроили смертельную перестрелку, выясняя, кто совершил больше ошибок на поле боя.