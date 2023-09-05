Мобілізація в Україні: деяким студентам дозволили виїжджати за кордон

Нові правила перетину кордону почали діяти з 1 вересня. Військовозобов'язані громадяни можуть покинути Україну на нетривалий термін, але лише за певних обставин.

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В Україні знову змінили правила перетину кордону для військовозобов'язаних чоловіків призовного віку від 18 до 60 років. Частина з них має право виїхати за межі країни. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України (ДПСУ) 5 вересня.

Торкнуться зміни певної категорії студентів і цю норму напередодні затвердили в Кабінеті міністрів. Йдеться про дозвіл на виїзд за кордон для студентів або курсантів, які туди поїдуть для проходження практичної льотної підготовки в іноземні навчальні заклади або в авіаційні школи.

Для цього потрібно оформити спеціальні документи у вигляді направлення від навчального закладу, а також військово-облікові документи з відповідними відмітками районного (об'єднаного районного), міського (районного в містах, об'єднаного міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"Студенти або курсанти навчального закладу України можуть безперервно перебувати за кордоном не більше ніж строк проходження практичної льотної підготовки в іноземних навчальних закладах або в авіаційних школах", — ідеться в повідомленні.

Запрацювали ці зміни з 1 вересня 2023 року.

Варто зазначити, що під час воєнного стану військовозобов'язані чоловіки не можуть покинути територію країни без відповідного дозволу. Заходи було продовжено до 15 листопада, однак у разі, якщо війна не закінчиться, їх продовжать знову.

Нагадаємо, 16 серпня повідомлялося, що за кордон випускатимуть ще одну категорію українців. Раніше таким правом були наділені рідні захисників, зниклих безвісти або загиблих під час війни в період з 2018 року і дотепер. Тепер можливості знову було розширено.