"Роблять дива": у Нацгвардії розповіли, як дрон Matrice 300 врятував життя військовим (фото)

Оператор дрона зумів допомогти трьом групам військовослужбовців, які збилися з маршруту, вибратися з небезпечної зони в умовах поганої видимості.

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У квітні 2023 року оператор дрона DJI Matrice 300 із позивним "Бугай" допоміг трьом групам бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж" знайти дорогу до їхніх позицій. Про це йдеться в публікації від 5 вересня на офіційній сторінці підрозділу у Facebook.

Повідомляється, що на Бахмутському напрямку група екіпажу на МТЛБ і група, яка вирушила за пораненими, збилися з маршруту через погану видимість. Третя група вирушила на пошуки, проте їхні зусилля не увінчалися успіхом.

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Як зазначає автор поста, було близько другої години ночі, а туман був настільки густим, що далі трьох метрів нічого не було видно. Тоді "Бугай" запропонував використовувати Matrice 300 як орієнтир для загублених груп.

"Я підняв дрон на 100 м, дорогу було видно, тоді пролетів від Часового Яру на 3 км і підняв ще на 200 м. Далі увімкнув усі навігаційні лампочки, підсвічування знизу і стробоскоп", — розповів оператор БПЛА

У підсумку дрон успішно привів усі три групи на їхні позиції, після чого його нарекли символічним позивним "Зірка Давида".

Matrice 300 було символічно названо "Зіркою Давида" Фото: Facebook

"Ось так техніка на війні буквально рятує життя. Головне — в умілих руках наших воїнів, які подекуди вмикають творче мислення та творять дива з наявних можливостей", — ідеться в публікації.

Нагадаємо, 21 лютого солдати з 406 окремої артилерійської бригади показали на відео, як вони застосовують модернізований комерційний дрон DJI Matrice 300 проти техніки ЗС РФ.

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